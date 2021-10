Espace pour la vie rend ses musées encore plus accessibles avec un tout nouveau passeport annuel !

Rendre la nature encore plus accessible « Espace pour la vie a pour objectif de rapprocher l'humain de la nature. Grâce au nouveau Passeport Espace pour la vie, nous souhaitons contribuer à une plus grande accessibilité aux savoirs sur la nature et au vaste patrimoine dont nos musées sont dépositaires, dans une perspective de transition écologique et de préservation de la biodiversité », s'est réjouie Julie Jodoin, directrice par intérim d'Espace pour la vie. En effet, avec ce passeport, il devient plus facile de découvrir les nombreuses et fascinantes animations proposées à l'année dans les musées d'Espace pour la vie. Puis, plus question de se priver des floraisons au Jardin botanique, du dernier spectacle du Planétarium Rio Tinto Alcan, des expositions de la Biosphère ou des pirouettes des manchots au Biodôme.

Un seul prix, plus de sorties !

Avec un accès illimité aux musées d'Espace pour la vie, la planification des activités est simplifiée. On réserve en ligne gratuitement, et aussi souvent que désiré, la date et l'heure de sa visite à l'aide du passeport numérique. Puis, on rentabilise rapidement son investissement : en seulement trois sorties pour une famille au tarif régulier et encore plus vite si le passeport est acheté avant le 31 octobre !

Prévente du 4 au 31 octobre 2021



Carte solo Valide pour étudiant.e.s, aîné.e.s et adultes Carte multi Valide pour un maximum de 2 adultes et 3* enfants (5 à 17 ans) Prévente - 15 % de rabais Du 4 au 31 octobre 68 $ +25,50 $ pour un enfant 119 $ *+ 25,50 $ par enfant supplémentaire Tarif régulier Dès le 1er novembre 80 $ +30 $ pour un enfant 140 $ *+ 30 $ par enfant supplémentaire

Un passeport avec des avantages !

Accès illimité durant une année aux musées* d'Espace pour la vie (selon la capacité). * L'Insectarium fera partie de l'offre dès sa réouverture.

Rabais de 15 % sur les achats dans les restaurants et boutiques d'Espace pour la vie.

Rabais sur les Camps de jour (applicable sur un séjour pour un enfant avec la carte Solo et sur un séjour de plusieurs enfants avec la carte Multi).

Fonctionnement du Passeport Espace pour la vie

1) Achat du passeport numérique sur espacepourlavie.ca, à une billetterie d'Espace pour la vie ou au Centre de contact client au [email protected] ou 514 868-3000 ;



2) Réservation des billets (date et heure de visite) à partir du compte utilisateur ;



3) Présentation du billet et d'une preuve d'identité avec photo au moment de la visite.

Toutes les réponses à vos questions

Une offre complémentaire

Il est aussi possible d'obtenir votre passeport auprès des sociétés amies d'Espace pour la vie: Amis du Biodôme de Montréal , Amis du Jardin botanique de Montréal , Société d'astronomie du Planétarium de Montréal et Amis de l'Insectarium .

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

