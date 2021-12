MONTRÉAL, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Étant donné l'évolution rapide de la situation sanitaire et conformément aux directives de la Ville de Montréal et à celles du gouvernement du Québec, Espace pour la vie annonce la fermeture temporaire de ses musées. Ainsi, le Biodôme, la Biosphère, les serres du Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan fermeront au public à compter du 22 décembre pour une période indéterminée, alors que l'Insectarium est déjà fermé pour travaux. Les jardins extérieurs du Jardin botanique demeurent par ailleurs ouverts en tout respect des règles sanitaires en vigueur.

Les personnes qui auraient acheté un billet pour l'un ou l'autre des musées, seront contacté.e.s et auront l'option de reporter leur visite ou d'être remboursé.e.s.

Espace pour la vie tiendra le public informé de l'évolution de la situation par l'entremise de ses réseaux sociaux.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

