Espace pour la vie annonce la grande réouverture de la Biosphère de Montréal le 13 août

« En tant que musée entièrement consacré aux liens entre société et environnement, la Biosphère rapproche l'humain de la nature, tout comme le font les autres musées d'Espace pour la vie. Nous sommes emballé.e.s à l'idée de poursuivre la mission de la Biosphère en travaillant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à mobiliser les citoyen.ne.s autour de ces enjeux », a expliqué Julie Jodoin, directrice par intérim d'Espace pour la vie.

« Pour atteindre ses engagements environnementaux, Montréal a adopté un Plan climat qui contient des mesures concrètes pour mobiliser la population montréalaise. À Espace pour la vie, la Biosphère pourra accroître son impact dans la transition écologique tout en poursuivant une mission qui rejoint directement les priorités de notre administration. Pour célébrer son ouverture et inviter un maximum de personnes à redécouvrir ce précieux musée, nous sommes très heureux d'ouvrir gratuitement les portes du 13 au 15 août », a précisé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Biosphère est une institution importante qui permet de sensibiliser ses visiteurs et visiteuses à l'importance de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques. Sa mission, soutenue par les trois paliers de gouvernement, est directement liée aux enjeux environnementaux de l'heure. La réouverture du musée est une excellente nouvelle pour les Canadien.ne.s et les générations futures qui profiteront des expositions exceptionnelles offertes, visant à promouvoir une planète saine », a écrit l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Les changements climatiques sont l'enjeu du siècle, et nous avons un plan pour les affronter et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour le réaliser, nous allons collaborer avec nos partenaires à Québec et à Montréal, comme nous le faisons aujourd'hui. En investissant ensemble dans la Biosphère, nous assurons un avenir prometteur au seul musée de l'environnement en Amérique du Nord. Nous permettons aussi à une nouvelle génération de mieux comprendre notre environnement, la biodiversité et les changements climatiques », a déclaré l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes.

« Le musée de la Biosphère contribue à mobiliser les Québécoises et les Québécois en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement. Pour cette raison, le Budget 2021-2022 du Québec prévoit une somme de 15 M$ sur cinq ans afin d'en assurer la survie. C'est donc avec plaisir que je vois s'ouvrir à nouveau au public cette institution culturelle et scientifique d'envergure. J'espère que la population de Montréal et d'ailleurs au Québec viendra la visiter en grand nombre. En mon nom et au nom du ministre Benoit Charette, je souhaite bon succès à Espace pour la vie pour cette réouverture ! », a exprimé l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (volet lutte contre les changements climatiques) et député de Bourget, M. Richard Campeau.

Redécouvrez votre Biosphère !

« La Biosphère est un espace muséal unique sur le site enchanteur du parc Jean-Drapeau qui offre des expositions inspirantes alliant la rigueur de la science à l'élan novateur de la culture, le tout au service de l'environnement. Trois nouvelles expositions sont à découvrir, n'ayant pu être présentées au public en raison de la pandémie, précise la nouvelle directrice de la Biosphère Isabelle St-Germain qui ajoute : L'expérience proposée invite au dialogue entre science, culture, innovation sociale et environnement. »

Couleurs du monde - NOUVEAU

Tel un kaléidoscope géant, l'exposition extérieure de 50 photos issues de la collection du National Geographic met en évidence le rôle unique des couleurs en photographie et célèbre la diversité de notre planète !

Espèces sans frontières - NOUVEAU

Le Canada et les États-Unis partagent la frontière la plus longue du monde et des habitats essentiels pour la faune sauvage qui l'habite. À travers les photos de certaines espèces animales qui y vivent, on découvre comment les deux pays collaborent pour les protéger.

Écolab / Laboratoire pour scientifiques en herbe - NOUVEAU

On y devient chercheur ou chercheuse d'un jour en mettant à l'épreuve nos hypothèses quant à la pollution de l'air et de l'eau. Une exposition interactive pour comprendre la méthode scientifique.

Façonner l'avenir

Une projection immersive et multisensorielle sur 360 degrés qui nous plonge dans des moments vécus en nature et des projets de recherche qu'elle influence. Une production inspirée par Richard Buckminster Fuller, le concepteur du dôme abritant le musée.

Accès gratuit à la Biosphère les 13, 14 et 15 août

Les gouvernements du Québec et du Canada et la Ville de Montréal s'unissent pour l'environnement

Rappelons que le 12 avril dernier, les opérations de la Biosphère ont été intégrées à celles du complexe muséal d'Espace pour la vie, permettant à la Ville de Montréal d'accroître la portée d'acteurs clés dans son plan de transition écologique. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la Ville de Montréal ont également annoncé qu'une somme de 45 millions de dollars sur cinq ans serait prévue pour assurer la pérennité de la Biosphère.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos du Plan climat

Face à l'urgence climatique, la Ville de Montréal a pris l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour devenir carboneutre d'ici 2050. Pour atteindre cet engagement, Montréal a adopté un Plan climat qui contient 46 mesures qui vont permettre de mobiliser la population montréalaise, d'accélérer l'adoption de modes de transport plus durables, de réduire l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments, de verdir nos milieux de vie et de réduire le gaspillage alimentaire. Pour en savoir plus, consultez le plan stratégique Plan climat .



Au sujet de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

