Une muséologie renouvelée et intégrée à l'architecture Inspirée par le design biophilique, l'équipe de l'Insectarium a complètement revu son approche muséologique pour contribuer à changer la relation des humains avec les insectes et en favoriser leur valorisation pour ainsi faire naître « l'entomophilie » * chez le public.



*La définition du mot entomophilie correspond « au mode de pollinisation des plantes se faisant par l'intermédiaire des insectes ». Dans le contexte du nouvel Insectarium, de son architecture et de sa muséologie inspirées par la biophilie, nous donnons un nouveau sens à ce terme pour exprimer la notion d'entomophilie au sens de l'amour, du respect et de la valorisation des insectes.

Les visiteurs et visiteuses auront l'occasion de percevoir leur environnement au même niveau que les insectes en s'immergeant dans leur monde fascinant afin de changer le regard qu'ils et elles portent sur ces magnifiques êtres vivants. Une expérience de visite unique et totalement inédite attend toutes celles et ceux, les grand.e.s comme les petit.e.s, qui viendront à la rencontre des insectes dans leur univers.

Billets en vente à compter d'aujourd'hui

Il est possible de se procurer des billets en ligne dès maintenant. Pour vivre l'expérience du nouvel Insectarium, vous devez réserver une heure fixe de visite au moment d'acheter vos billets .

Tarification

Le nouvel Insectarium de Montréal offrira une expérience de visite entièrement renouvelée et sera désormais tarifé au même titre que tous les autres musées d'Espace pour la vie. Le nouveau Passeport Espace pour la vie constitue un moyen très avantageux de profiter de manière illimitée des cinq musées d'Espace pour la vie à l'année. Tous les détails ici .

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

