Espace MUNI lance sa nouvelle cohorte Municipalité amie des enfants

BROSSARD, QC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, Espace MUNI est fier de souligner les 13 municipalités qui ont obtenu ou renouvelé leur reconnaissance Municipalité amie des enfants (MAE). Parmi ce chiffres, quatre sont nouvellement MAE : LaSarre, Otterburnpark, Saint-Anicet et Saint-Henri, alors que neuf municipalités ont renouvelé leur adhésion : Arrondissement de Verdun, Cowansville, Laval, Longueuil, Princeville, Québec, Saint-Clément, Saint-Amable ainsi que Saint-André-Avellin. Au total, le programme de reconnaissance compte 84 arrondissements, MRC et municipalités. Il s'agit de la première cohorte officielle depuis l'annonce de la refonte de ce programme, il y a quelques mois.

« Le programme de reconnaissance MAE est une occasion en or pour faire rayonner les droits des enfants dans les municipalités et MRC du Québec. Il s'engage à mettre de l'avant l'épanouissement des enfants et la vitalité de la communauté, en plus d'offrir l'émergence de nouveaux projets jeunesse dans les conseils municipaux. Espace MUNI souhaite féliciter toutes les municipalités qui sont reconnues et qui contribuent à un environnement où les opinions, besoins et priorités des enfants sont au cœur des décisions, politiques et services publics. », mentionne Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

Les dossiers de candidature ont permis de souligner de nombreux engagements des municipalités, dont notamment la création d'un espace extérieur destiné aux adolescentes et adolescents et la bonification des espaces intérieurs existant par la municipalité de LaSarre, ou encore la création d'un comité jeunesse par la municipalité de Saint-Anicet. Le comité d'évaluation, composé de spécialistes du milieu, a permis de formuler des recommandations pour aider la bonification et la mise en œuvre des engagements.

Le programme de reconnaissance Municipalité amie des enfants est une initiative issue du programme Ville amies des enfants (VAE), reconnue internationalement par UNICEF Canada afin d'inciter les paliers gouvernementaux municipaux à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, leurs règlements, leurs objectifs et dans leurs structures décisionnelles. En Amérique du Nord, seul le Québec dispose du programme, et Espace MUNI a l'exclusivité de cette reconnaissance réalisée en partenariat avec UNICEF Canada.

Le prochain appel de candidature aura lieu du 3 avril au 2 juin 2023. Pour tout connaître sur le programme de reconnaissance MAE, c'est par ici : https://espacemuni.org/programmes/enfance-et-jeunesse/

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Renseignements: Sources et informations : Andréa Ouellette-Lapointe, coordonnatrice aux communications et relations publiques, [email protected], 450 466-9777 poste 205