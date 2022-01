Espace MUNI lance officiellement sa tournée post-électorale

BROSSARD, QC, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Suite aux élections municipales de novembre dernier, Espace MUNI est fier d'annoncer le retour de sa tournée post-électorale dès le 3 février prochain, et ce jusqu'au mois de juin. L'équipe ira à la rencontre des actrices et acteurs municipaux à travers les municipalités du Québec, en virtuel et en présentiel, afin d'échanger sur le rôle des nouvelles élues et nouveaux élus. Cette tournée mettra en lumière l'importance du rôle des municipalités et de leur impact sur la santé globale ainsi que sur la qualité de vie des membres de leur communauté. Pour accompagner cette tournée, une programmation de huit webinaires est proposée afin d'en connaitre plus sur les programmes et services offerts par Espace MUNI.

« J'attends avec beaucoup d'enthousiasme cette activité qui représente pour moi un moment privilégié et d'exception afin d'aller à la rencontre de ces femmes et ces hommes engagés à servir leur communauté et pour les soutenir dans leur rôle pour les quatre prochaines années. Espace MUNI est l'organisation idéale afin d'atteindre les objectifs qu'elles et qu'ils se sont fixés. Ces personnes sont entrées en politique dans le but d'accomplir des projets concrets pour des municipalités à une échelle humaine et nous sommes présents pour les accompagner et les outiller. », affirme Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

C'est en Montérégie, le 3 février prochain en format virtuel, que cette tournée fera ses débuts. Quatre autres dates sont prévues en format virtuel et les autres rencontres sont actuellement prévues en format présentiel. L'équipe d'Espace MUNI s'assure de suivre de près les recommandations de la santé publique et n'hésitera pas à s'adapter en cas de doute. L'organisation vous invite à consulter régulièrement son site internet, dans la section des événements, afin d'être à jour sur les dates de la tournée post-électorale.

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

