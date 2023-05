Espace MUNI et UNICEF Canada annoncent la nouvelle cohorte Municipalité amie des enfants

BROSSARD, QC, le 15 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion du lancement de la Semaine de la Famille, Espace MUNI est fier d'annoncer que 12 nouveaux milieux ont obtenu ou renouvelé leur reconnaissance Municipalité amie des enfants (MAE). De ce nombre, sept sont nouvellement MAE, à savoir les municipalités de Beauharnois, Lambton, Palmarolle, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Christine-d'Auvergne, Scotstown et Témiscouata-sur-le-Lac, alors que cinq milieux ont renouvelé leur adhésion au programme de reconnaissance, soit l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que les municipalités de Contrecœur, Notre-Dame-de-Ham, Pincourt et Saint-Bruno-de-Montarville. Au total, le programme de reconnaissance Municipalité amie des enfants, pendant québécois du Child Friendly Cities Initiative (CFCI) de l'UNICEF compte actuellement plus d'une centaine de municipalités, MRC et arrondissements. Les récipiendaires dévoilés aujourd'hui font partie de la deuxième cohorte officielle depuis l'annonce de la refonte de ce programme, il y a quelques années.

« Le programme de reconnaissance MAE est une occasion en or de faire rayonner les droits des enfants dans les municipalités et MRC du Québec. Il met de l'avant l'épanouissement des enfants et la vitalité de la communauté, en plus d'offrir l'émergence de nouveaux projets jeunesse dans les conseils municipaux. Espace MUNI souhaite féliciter toutes les municipalités qui sont reconnues et qui contribuent à un environnement où les opinions, les besoins et les priorités des enfants sont au cœur des décisions, des politiques et des services publics. », mentionne Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

Les dossiers de candidature reçus au sein de cette cohorte du printemps 2023 étaient particulièrement étoffés et les réflexions sérieuses sur la place des enfants en contexte municipal ont permis de dégager de nombreux engagements structurants pour chacune de ces municipalités. Le comité d'évaluation MAE, composé de spécialistes du milieu aux expertises complémentaires, a en outre permis de formuler de judicieuses recommandations qui aideront à la bonification et à la mise en œuvre de ces engagements.

Le programme CFCI de l'UNICEF, qu'on peut traduire par l'Initiative Villes amies des enfants (VAE), est reconnu internationalement et déployé afin d'inciter les paliers gouvernementaux municipaux à intégrer les droits des enfants dans leurs politiques, leurs règlements, leurs objectifs et jusque dans leurs structures décisionnelles. À l'échelle du pays, seul le Québec dispose du programme et Espace MUNI possède l'exclusivité de la gestion de cette reconnaissance réalisée en partenariat avec UNICEF Canada.

Le prochain appel de candidatures, outre celui actuellement en cours, aura lieu du 2 octobre au 1er décembre 2023. Pour tout connaître sur le programme de reconnaissance MAE, vous pouvez visiter le site Internet d'Espace MUNI: https://espacemuni.org/programmes/enfance-et-jeunesse/

