Espace MUNI est heureux du nouvel appel de projets pour la mise en place de politiques familiales municipales

BROSSARD, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé, ce lundi, un appel de projets majeur dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM). Cette annonce implique notamment un investissement total de 413 915$, pour l'année 2021-2022. Cette somme permettra aux municipalités et MRC du Québec, qui obtiendront du financement dans le cadre de cet appel de projets, de procéder à l'élaboration ou la mise à jour de leur politique familiale municipale. La date limite pour déposer un projet est le 17 décembre 2021 et le programme de soutien permet le financement d'un maximum de deux mises à jour.

Au cours des trente dernières années, Espace MUNI, anciennement le Carrefour action municipale et famille, a accompagné approximativement 700 municipalités, 35 MRC et 3 arrondissements dans leur processus d'élaboration ou de mise à jour d'une politique familiale municipale. L'organisation est fière de pouvoir s'appuyer sur des municipalités et MRC ouvertes, inclusives et compréhensives des changements fulgurants du monde municipal. Espace MUNI souhaite poursuivre son travail en accompagnant les municipalités et MRC qui obtiendront du financement dans le cadre de cet appel de projets.

Notre action municipale

Les municipalités, MRC, agglomérations et arrondissements possèdent plusieurs leviers, dont la politique familiale municipale, pour agir sur la qualité de vie des familles. Par les différentes lois qui encadrent leurs interventions, elles ont la possibilité de jouer des rôles actifs sur la santé globale et le bien-être de leur population. Cet appel de projets vise à soutenir les municipalités à se doter ou mettre à jour leur politique familiale.

Pour consulter le communiqué officiel du gouvernement du Québec, cliquez ici.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

