Espace MUNI appui le grand chantier pour les familles du gouvernement du Québec

BROSSARD, QC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Lacombe, annonce un grand chantier de 1,8 milliards pour les quatre prochaines années afin de combler les 37 000 places manquantes en service de garde éducatif à l'enfance. Espace muni jouera un rôle de premier plan quant aux rôles des municipalités locales et régionales dans la réalisation de ce chantier majeur pour les familles québécoises. Une mesure financière significative concerne le milieu municipal : les municipalités pourront obtenir jusqu'à 56 250 $ pour l'aménagement de locaux municipaux pouvant accueillir temporairement des places déjà accordées par le Ministère, en attendant qu'un projet de construction ou d'agrandissement d'un service de garde éducatif à l'enfance soit finalisé 1.

1 GRAND CHANTIER POUR LES FAMILLES. Plan d'action pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, présenté par le gouvernement du Québec, publié le 21 octobre 2021.

Espace MUNI est depuis longtemps un trait d'union stratégique entre les municipalités et les besoins des familles. C'est pourquoi les nombreux enjeux liés à l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance vécus partout au Québec interpellent l'organisation. Un sondage a été réalisé en mai 2021 afin de prendre le pouls des actrices et acteurs municipaux concernant leurs contributions actuelles ou potentielles à l'égard du développement des services de garde éducatifs à l'enfance.

348 participantes et participants issus de 304 municipalités locales et 6 MRC ont répondu avec enthousiasme au sondage. Parmi les faits saillants de l'enquête, l'organisation constate notamment que 86% des répondantes et répondants reconnaissent la présence d'enjeux d'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance sur leur territoire. Pour consulter les données complètes, cliquez ici.

Les résultats du sondage ont permis à l'organisation de confirmer les préoccupations des municipalités au futur des services de garde. L'annonce du ministre Lacombe s'identifie comme une solution avantageuse aux municipalités pour les prochaines années. À ce jour, près de 750 municipalités sont engagées dans l'adoption de politiques familiales municipales, et ce, depuis plus de 20 ans.

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

