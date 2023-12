Aux quatre coins du pays, les gens commencent à se préparer pour les fêtes, mais plus de la moitié d'entre eux feront face à l'anxiété et à la dépression.

TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Pour mettre en lumière la pression et la solitude auxquelles de nombreux Canadiens et Canadiennes sont confrontés pendant la période des fêtes, Espace mieux-être Canada s'est associé à Karl Hardy et Khate Lessard, des personnalités québécoises, pour créer les #VéritablesContesDesFêtes.

La campagne numérique vise à rejoindre les gens de partout au pays qui pourraient éprouver de l'anxiété, de la solitude et de l'isolement pendant la période des fêtes, afin de leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'il est possible d'obtenir de l'aide.

« La période des fêtes peut susciter toute une gamme d'émotions et peut s'avérer une période particulièrement difficile pour les personnes confrontées à des relations familiales difficiles », explique Dre Sandra Primiano, psychologue et vice-présidente de la recherche, de la qualité et de la pratique clinique chez Homewood Santé. « Notre objectif est d'informer les Canadiens et Canadiennes qu'il n'y a pas de bonne manière de se sentir ou d'agir pendant les fêtes et que, si vous avez besoin de soutien, Espace mieux-être Canada est là pour vous. »

Pour soutenir les Canadiens et Canadiennes durant la période des fêtes, Espace mieux-être Canada a demandé à Karl et Khate de partager leurs expériences vécues pour faire face aux défis que cette période de l'année peut apporter. « C'est agréable aussi de réinventer le temps des fêtes à notre façon, et de se créer nous-mêmes des moments qui nous conviennent », affirme (@karl_hardy), animateur et créateur de contenu québécois.

Cette discussion nous permet de découvrir comment Karl tente de réinventer la période des fêtes avec la famille qu'il a choisie. De son côté, Khate souligne l'importance de reconnaître nos limites et de placer notre bien-être en premier pendant cette période occupée.

Les prestataires de services de santé mentale du pays continuent de faire face à une demande sans précédent, car les Canadiens et Canadiennes tentent de gérer les effets sur la santé mentale de l'incertitude financière et des défis complexes engendrés par les répercussions à long terme de la pandémie et des conflits mondiaux, pour ne citer que ces exemples.

Espace mieux-être Canada est la première et la seule plateforme en ligne du Canada qui offre un soutien immédiat en matière de santé mentale et de consommation de substances aux personnes de tous âges, dans chaque province et territoire et dans les deux langues officielles. Le programme offre un soutien psychologique gratuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des délais d'attente très courts, voire inexistants.

Si vous ou une personne de votre entourage éprouvez des difficultés pendant la période des fêtes, consultez le site Espace mieux-être Canada.

À propos d'Espace mieux-être Canada

Espace mieux-être Canada est le résultat d'un nouveau partenariat novateur entre les chefs de file canadiens de la santé mentale Jeunesse, J'écoute, Stepped Care Solutions et Homewood Santé et est soutenu par Greenspace Health. La plateforme offre une gamme complète de services de santé mentale destinés à tous les Canadiens de tout âge. Le portail en ligne/site Web est offert en anglais et en français sur espacemieux-etre.ca. Espace mieux-être Canada est financé par Santé Canada.

Pour plus d'informations ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Maximilian Fiorante, Hill & Knowlton, [email protected], +1 514 375 0174.

SOURCE Espace mieux-être Canada