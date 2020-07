MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - ESKA annonce que ses nouvelles bouteilles rPET, faites à 100% de plastique recyclé, sont maintenant disponibles en magasin. Fabriquées à partir de plastique recyclé provenant des bacs de récupération et d'autres systèmes de recyclage des municipalités avoisinantes, les nouvelles bouteilles rPET sont, elles-mêmes, 100% recyclables. Cette nouveauté s'inscrit dans l'engagement de la marque de convertir l'ensemble de sa gamme de bouteilles d'eau non gazéifiée en bouteilles de plastique 100% recyclées et, d'ainsi, participer à l'économie circulaire.

Les nouvelles bouteilles rPET donnent une nouvelle vie au plastique usagé, éliminent graduellement la fabrication de nouveau plastique et participent à la création d'une économie circulaire en lien avec le recyclage et la réutilisation continuels du plastique.

« Chez ESKA, la préservation et la protection de l'environnement sont des valeurs fondamentales », déclare Michel McArthur, directeur de l'exploitation d'ESKA. « En tant que membre de la société québécoise et canadienne, nous cherchons à contribuer à réduire les déchets, à utiliser les ressources naturelles plus efficacement et à soutenir un avenir durable pour notre communauté ».

Ces bouteilles présenteront également la nouvelle image de marque d'ESKA, qui communique la pureté de l'eau et sa filtration naturelle.

Fabriqué par la source

Récoltée dans une source protégée par les sédiments glaciaires, l'eau de source naturelle ESKA est filtrée par la nature depuis plus de 15 ans. Les sols canadiens antiques ont développé un système de filtration naturel qui extrait les impuretés pour donner à ESKA un goût frais et savoureux, enrichi de bienfaits pour la santé. En fait, l'eau de source naturelle ESKA est si pure qu'elle passe de la source à la table, sans intervention humaine où rien n'est ajouté et rien n'est retiré.

À propos d'Eska

ESKA propose de l'eau 100% québécoise, provenant de sources parfaitement protégées par leur environnement. Naturellement filtrée par la nature, l'eau de source ESKA se distingue par son bon goût et sa pureté exceptionnelle. La marque ESKA appartient à ESKA Inc., une entreprise privée québécoise dont le siège social est situé à Laval et dont l'usine d'embouteillage est située à Saint-Mathieu d'Harricana. Bien qu'elle soit détenue par un groupe d'investisseurs canadiens et américains, ESKA opère exclusivement au Canada et 100% de ses produits sont fabriqués au Québec. En fait, la quasi-totalité des 130 employés d'ESKA vivent et travaillent dans la communauté locale québécoise. www.eskawater.com

