LAVAL, QC, le 22 déc. 2024 /CNW/ - C'est avec une immense fierté qu'Escaparium annonce sa performance exceptionnelle aux TERPECA's 2024 (Top Escape Rooms Project Enthusiasts' Choice Awards), le classement le plus prestigieux au monde pour les jeux d'évasion. Aucune autre récompense n'égale la renommée et l'impact des TERPECA's, et cette reconnaissance témoigne de l'excellence et de l'innovation des jeux d'évasions d'Escaparium.

Le Cirque Magnifico : Couronné Jeu #1 au Monde

Escaparium s'est hissé à la première position avec son jeu Le Cirque Magnifico, marquant une étape historique pour l'industrie des jeux d'évasion. Avec un investissement de 1,3 million de dollars, cette aventure immersive de 2,5 heures avec trois acteurs en direct par session représente le plus grand investissement pour un jeu d'évasion à l'échelle internationale. Ce projet, inspiré par les univers de Disney, d'Universal Studios et du cinéma, redéfinit les standards de l'industrie et établit Escaparium comme un pionnier mondial.

Escaparium : Premier au Monde et Lauréat de Multiples Distinctions

Lors de cette édition du TERPECA'S, d'autres salles phares d'Escaparium se sont illustrées au nombre des meilleures au monde :

La Cathédrale Oubliée - 3ième place





- 3ième place Armoire à Vendre - 14ième place





14ième place L'ile Perdue de la Reine Vaudou - 37ième place





37ième place La Famille - 49ième place

Le Couronnement de 9 Années de Labeur et d'Innovation

« L'entreprise Escaparium est extrêmement fière de tout ce qu'elle a accompli au cours des neuf dernières années. Nos équipes ont consacré du temps, des ressources et une passion inébranlable à perfectionner l'art des jeux d'évasion. Ces résultats démontrent que les efforts fournis portent leurs fruits, et nous sommes honorés de voir nos expériences, particulièrement Le Cirque Magnifico, atteindre de tel niveau de reconnaissance » - Jonathan Driscoll, président d'Escaparium.

Escaparium, Engagé Envers l'Excellence

Depuis ses débuts, Escaparium s'est démarqué par sa quête constante de dépassement. En 2024, l'entreprise renforce sa position comme un leader incontournable sur la scène mondiale des jeux immersifs. Il est aussi important de souligner que toutes les expériences signées Escaparium sont entièrement créées au Québec par leur équipe interne, une fierté supplémentaire pour l'entreprise et la communauté locale.

« Escaparium est, pour Laval, une immense fierté. Le succès de l'entreprise repose sur le travail de gens d'exception, passionnés et collaboratifs, qui insufflent une énergie vibrante à notre destination. L'entreprise incarne un génie créatif remarquable qui fait briller admirablement notre destination sur la scène internationale. C'est une chance que de les avoir chez nous ». - Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.

À Propos d'Escaparium

Fondée il y a neuf ans, Escaparium est devenue une référence internationale en matière de jeux d'évasion, offrant des expériences immersives innovantes qui repoussent les limites de l'imagination. Basée à Laval, Escaparium est fière de contribuer à l'essor touristique et culturel de la région en attirant des visiteurs du monde entier.

