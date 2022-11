ESCAPADES HIVERNALES AU SOLEIL: VRBO DÉVOILE LES DESTINATIONS POPULAIRES AUPRÈS DES QUÉBÉCOIS QUI PARTENT VERS LE SUD POUR L'HIVER

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Vrbo publie aujourd'hui sa toute première liste des principales destinations soleil où les Québécois peuvent se rendre pendant les mois d'hiver. Situées dans dix régions ensoleillées au sud de la frontière, ces destinations permettent de séjourner au bord de la plage ou dans le désert.

Pour aider les amateurs de soleil à trouver un endroit où séjourner, Vrbo a sélectionné une propriété de vacances exceptionnelle dans chaque région. Les critères de sélection comprenaient des commodités haut de gamme, de grands espaces et des avis de clients élogieux, faisant de ces hébergements des options idéales pour les familles ou les groupes d'amis voyageant ensemble.

« Hiverner n'est plus réservé aux retraités. Une plus grande flexibilité au travail permet aux voyageurs de tous âges d'échapper au froid et de séjourner dans des endroits plus chauds pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines », a déclaré Melanie Fish, experte en voyages chez Vrbo. « Les propriétés de vacances privées de Vrbo offrent tout le confort de la maison et permettent aux touristes de voyager en groupe et de passer les mois d'hiver avec leur famille ou leurs amis proches. »

Liste des escapades d'hiver au soleil de Vrbo:

Akumal, Mexique : située sur la Riviera Maya, cette maison au design moderne dispose d'une terrasse sur le toit, de fresques peintes à la main et d'un jardin tropical luxuriant avec une piscine, un bain à remous et un coin repas extérieur. Les attractions à proximité comprennent le lagon de Yalku, où il est possible de faire de la plongée avec masque et tuba entre l'eau douce et l'eau salée, et des restaurants servant une cuisine locale raffinée.





Destin, Floride : dans le quartier prisé de Destiny West, cette élégante maison de plage est située au bord d'un lac et propose de s vues impressionnantes sur le Golfe de l'autre côté de la rue. Les vacanciers apprécient la piscine avec bai n à remous intégré, la plage immergée et le mobilier extérieur moderne.





Galveston, Texas : au cœur du Beachside Village , cette demeure côtière lumineuse et aérée est idéale pour les voyageurs qui recherchent à la fois cachet et confort. La maison offre un accès facile à la plage, à des sites de pêche réputés, à des lieux de baignade et à des boutiques locales, ainsi que des vues imprenables depuis plusieurs balcons aménagés.



Guanacaste, Costa Rica: nichée entre les montagnes du Costa Rica , cette villa tropicale dispose d'une piscine à débordement et jouit d'une vue panoramique spectaculaire sur les montagnes. Les groupes qui y séjournent apprécient visiblement le cadre naturel privé et relaxant de l'hébergement, qui compte plus de cinquante avis de 5 étoiles.



Maui , Hawaï : entourée de 6 000 mètres carrés de jardins tropicaux luxuriants, cette retraite de luxe offre une vue sans entrave sur les îles voisines, des fenêtres pleine grandeur et une véranda spacieuse. Grâce à son emplacement à près de 215 mètres d'altitude et à seulement dix minutes de Lahaina , les globe-trotteurs bénéficient d'un accès privilégié aux pistes cyclables et aux sentiers de randonnée situés à proximité.





Palm Springs, Californie : cette maison moderne dans le désert estompe les limites entre l'intérieur et l'extérieur grâce à des portes coulissantes du plancher au plafond, une conception ouverte et un design intérieur chic. Les groupes peuvent profiter de la cuisine de chef entièrement équipée, du coin salon près du foyer et de la vue saisissante sur les monts San Jacinto.





Phoenix , Arizona : cette résidence contemporaine et moderne est bien équipée avec tous les conforts de la maison. Grâce à son grand jardin, à sa piscine chauffée, à un gril intégré et à un foyer extérieur, la vie de plein air peut être appréciée toute l'année à Tucson .





Santa Rosa Beach , Floride : pouvant accueillir jusqu'à 26 personnes, cette retraite privée luxueuse est très appréciée des grands groupes et des familles. La double cuisine, la salle à manger, l'étage de divertissement et l'ascenseur pratique agrémentent ce refuge confortable et relaxant.





Scottsdale , Arizona : cette maison récemment rénovée, qui bénéficie d'un emplacement central, accepte les compagnons canins et permet à toute la famille de passer du temps ensemble. Dans l'oasis extérieure, les voyageurs pourront profiter d'un vert d'exercice, d'une piscine chauffée et d'un espace confortable autour d'un foyer au gaz moderne, illuminé par des guirlandes de lumières.





South Padre Island, Texas : cette propriété privée en bord de mer offre des vues pittoresques sur le golfe du Mexique et un accès direct à la plage. À quelques pas seulement des restaurants et des divertissements de la promenade en bord de mer, cette maison fait le bonheur d e ses visiteurs qui apprécient son environnement sécuritaire et bien entretenu, ainsi que son aménagement confortable et spacieux.



Pour les voyageurs qui souhaitent organiser une escapade hivernale au soleil ou qui cherchent simplement de l'inspiration, la fonction Carnet de voyage de Vrbo permet aux utilisateurs de l'application d'enregistrer et de partager leurs hébergements préférés en un seul et même endroit et d'ainsi faciliter la planification d'un voyage de groupe. Les voyageurs peuvent également utiliser des filtres de localisation pour trouver des propriétés de vacances exceptionnelles donnant sur la mer ou sur la plage, ou des filtres de commodités pour rechercher des hébergements avec piscine ou terrasse privée. Ceux et celles qui prévoient de rester plus d'une semaine dans un climat plus clément peuvent utiliser les filtres Réduction à la semaine ou Réduction au mois pour trouver des endroits qui offrent des tarifs réduits pour les longs séjours.

