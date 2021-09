ESCALE BORÉALE : un projet d'exception sur un site exceptionnel

STONEHAM-ET-TEWKESBURY, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - ESCALE BORÉALE n'a rien d'un projet immobilier traditionnel. Conçu et orchestré par l'entrepreneur général OÏKOS Construction, le projet se promet d'être respectueux du milieu et de s'imbriquer parfaitement dans le décor bucolique de Stoneham, tout en proposant une offre commerciale proportionnellement étoffée ainsi qu'un legs récréotouristique omniprésent.

S'affairant aux touches finales de son concept immobilier ambitieux destiné à voir le jour aux abords de l'actuel Golf Stoneham, OÏKOS Construction présentera, d'ici la fin de l'année 2021, la vision qui l'anime et les esquisses d'un quartier où de nouveaux citoyens viendront s'établir graduellement.

Collaboration avec la municipalité et consultations citoyennes

Depuis près de deux ans, OÏKOS Construction collabore étroitement avec Stoneham-et-Tewkesbury dans l'objectif que le projet ESCALE BORÉALE soit bien aligné avec le futur plan particulier d'urbanisme de la municipalité. Parallèlement, afin d'impliquer la population et d'intégrer les enjeux qui lui sont chers dans le développement du projet, deux consultations citoyennes ont été réalisées jusqu'à maintenant et d'autres sont prévues.

Golf revalorisé, sentier multifonctionnel et offre commerciale de proximité

En attendant le dévoilement officiel, OÏKOS Construction tient à confirmer son engagement à assurer la pérennité du golf et de sa communauté en conservant un terrain de 18 trous où les golfeurs bénéficieront d'un parcours revalorisé et de la construction d'un tout nouveau club-house. De plus, ESCALE BORÉALE s'articulera autour d'un sentier multifonctionnel qui reliera les quartiers avoisinants dans un souci d'augmenter la sécurité des citoyens. Enfin, le projet permettra l'arrivée de commerces et de services de proximité répondant aux besoins de la municipalité et de la population qui sont en pleine évolution.

Reboisement, végétation abondante et empreinte environnementale réduite

Contrairement à la plupart des développements immobiliers nécessitant la coupe d'arbres massive et définitive, ESCALE BORÉALE prévoit un important reboisement et la conservation d'une végétation abondante. Cette initiative s'inscrit dans les valeurs d'OÏKOS Construction qui désire proposer un milieu de vie en harmonie avec la nature et ressourçant pour ses habitants, tout en minimisant l'empreinte environnementale de ses projets.

« ESCALE BORÉALE, c'est la promesse de livrer un projet exemplaire sur le plan de l'aménagement du territoire. C'est surtout un développement à échelle humaine qui tient compte des préoccupations citoyennes et de l'environnement exceptionnel dans lequel il prend vie. Nous sommes impatients à l'idée de le dévoiler prochainement », de commenter le président-directeur général chez OÏKOS Construction, Pierre-Yves Charest.

À propos d'OÏKOS CONSTRUCTION

Fondée en 2013, OÏKOS Construction est une entreprise spécialisée en construction. Par la réalisation de projets diversifiés et de plus en plus ambitieux, l'entrepreneur général se démarque par la qualité de ses concepts et une exécution irréprochable. Chaque fois, les clients sont positionnés au centre des projets avec l'objectif principal d'offrir une entière satisfaction.

