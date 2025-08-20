Projet immobilier SWL : ACERO multiplie les entraves à Oïkos Construction

QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - Oïkos Construction, entrepreneur général mandaté pour la gestion et la réalisation du projet de condominiums SWL situé au 2796 boulevard Laurier à Québec, souhaite informer les fournisseurs, les sous-traitants et les acheteurs qu'une situation conflictuelle sérieuse l'oppose présentement au promoteur ACERO.

« Cette impasse sérieuse nous oblige à prendre des mesures importantes. D'ici 7 h, le jeudi 21 août 2025, les équipes d'Oïkos Construction se retireront du chantier. Cette décision, bien que difficile, demeurera en vigueur tant qu'aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée à ce différend significatif », indique Pierre-Yves Charest, président-fondateur d'Oïkos Construction.

Depuis le début du mandat, Oïkos Construction a agi avec rigueur et transparence afin de mener à bien ce projet d'envergure. Malgré les défis rencontrés, Oïkos Construction a respecté les termes de son contrat et maintenu un haut niveau de collaboration avec l'équipe du promoteur, les professionnels et les sous-traitants impliqués.

Des retards attribuables au promoteur ACERO

Contrairement aux allégations d'ACERO, les retards accumulés ne sont pas imputables à la gestion d'Oïkos Construction. Les principaux facteurs qui ont ralenti l'avancement du chantier provient du promoteur :

ACERO en défaut de paiement majeur : le promoteur accuse un important retard de paiement envers Oïkos Construction, se chiffrant à plusieurs millions de dollars.

: le promoteur accuse un important retard de paiement envers Oïkos Construction, se chiffrant à plusieurs millions de dollars. Plans et documents manquants : Les plans d'architecture et de structure ont été livrés avec retard et certains sont toujours incomplets, empêchant l'avancement normal des travaux.

: Les plans d'architecture et de structure ont été livrés avec retard et certains sont toujours incomplets, empêchant l'avancement normal des travaux. Blocage des réponses techniques : De nombreuses questions techniques essentielles demeurent sans réponse de la part du promoteur, créant des délais additionnels.

: De nombreuses questions techniques essentielles demeurent sans réponse de la part du promoteur, créant des délais additionnels. Main-d'œuvre non rémunérée : Bien qu'ACERO exige régulièrement l'ajout de ressources supplémentaires, il refuse d'en assumer les coûts.

Une tentative de reprise de contrôle injustifiée

Oïkos Construction déplore la décision d'ACERO de vouloir unilatéralement reprendre le contrôle du chantier, une démarche qui ne vise qu'à intégrer sa propre entreprise de construction, au détriment du projet et des parties prenantes.

« Bien qu'ACERO doive encore procéder à la vente de plusieurs unités de condominiums à des prix élevés, cette réalité ne saurait justifier les pressions indues exercées sur Oïkos Construction. Le contrat de gérance signé entre les parties est clair et Oïkos s'y conforme rigoureusement, selon les modalités établies par le promoteur lui-même », ajoute M. Charest.

L'entreprise rappelle que le contrat de gérance signé avec ACERO est clair et a toujours été respecté. Oïkos Construction continuera de défendre sa réputation et ses droits par toutes les voies nécessaires. L'entreprise demeure toutefois ouverte à des solutions constructives permettant d'assurer l'avancement du projet dans le respect des obligations contractuelles et des standards de l'industrie.

SOURCE Oïkos Construction

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, communications corporatives, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750