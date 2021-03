Au cours de sa vie extraordinaire, tant à l'écran qu'à l'extérieur, madame Lau a grandement influencé l'industrie du cinéma en redéfinissant continuellement ce que signifie être une femme résiliente pendant ses 30 années de carrière. Son partenariat avec Erno Laszlo est un autre chapitre de sa vie où elle continue d'inspirer les femmes du monde entier à surmonter les obstacles et à croire qu'elles peuvent réaliser leurs rêves et tracer leur propre destin.

Il est de notoriété publique que madame Lau a vécu une expérience profondément traumatisante au début des années 1990, qui illustre bien la résilience dont elle continue de faire preuve tout au long de sa vie. Quatre hommes ont reçu l'ordre de kidnapper l'actrice à la suite de son refus de participer au tournage d'un film. Madame Lau craignait pour sa vie après avoir été menacée à la pointe d'une arme à feu et photographiée nue. Les photos ont été publiées dans les médias plus d'une décennie plus tard, ce qui a forcé Mme Lau à revivre cette expérience bouleversante. La capacité de Mme Lau à relever ces défis très importants avec grâce et dignité a inspiré de nombreuses femmes ayant également connu des difficultés dans leur vie, ce qui ajoute à son attrait mondial.

« Nous avons passé un certain temps à chercher la meilleure personne pour faire la promotion de nos valeurs. Après avoir rencontré Carina Lau, la décision allait de soi. Mme Lau représente le véritable pouvoir féminin. Elle est un modèle pour les femmes modernes de partout sur la planète. Son indépendance d'esprit et ses réalisations malgré l'adversité reflètent notre conviction selon laquelle chaque femme peut et doit être encouragée à définir sa propre légende », a déclaré Charles Denton, PDG mondial d'Erno Laszlo.

Au sujet de ce nouveau partenariat qui fait d'elle la porte-parole mondiale de la maque, madame Lau a déclaré : J'utilise les produits Erno Laszlo depuis 1997. Je suis une cliente fidèle, et j'adore les résultats que j'obtiens en utilisant ces produits. Erno Laszlo est comme mon meilleur ami, toujours à mes côtés. Je suis honorée d'aider cette merveilleuse marque au riche héritage à transmettre son message de confiance aux femmes en Chine, et dans le monde entier. »

Cette décision stratégique reflète également l'engagement d'Erno Laszlo envers sa croissance au sein du marché chinois, qui, selon les rapports financiers, représente plus de 50 % des ventes mondiales d'Erno Laszlo. « Ce partenariat avec Carina Lau démontre que notre marque reconnaît l'influence des femmes chinoises et leur sentiment de plus en plus multidimensionnel et diversifié envers la consommation responsable. Il permettra à la marque d'élargir sa clientèle en Chine tout en présentant madame Lau et son influence au marché américain », a déclaré Pamela Kruse, directrice générale d'Erno Laszlo aux États-Unis.

Les produits qu'affectionne particulièrement Carina Lau comprennent le masque traitement vitalité, qu'elle appelle son « arme secrète sur le tapis rouge », et qu'elle utilise en prévision d'évènements importants en raison de sa capacité à adoucir, hydrater et réparer la peau. Peu importe où elle va, madame Lau apporte également avec elle le masque multi-task contour des yeux. Elle applique le masque pour les yeux afin de cacher les cernes et la fatigue oculaire, et elle utilise depuis longtemps la crème regénérante Phormula 3-9, qui a été conçue au départ pour aider à guérir la cicatrice de Marilyn Monroe à la suite de sa chirurgie de l'appendice, en raison de ses vertus pour la peau irritée et sensible.

Au moment où Erno Laszlo se tourne vers l'avenir, la marque poursuivra sa croissance portée par le succès du masque traitement vitalité en offrant une lotion galbe dans la même gamme cet été, en plus du lancement de la collection de produits anti-vieillissement Phormula 3-10 de première qualité de la marque qui doit avoir lieu cet automne.

Instagram @ErnoLaszloNYC // Facebook @ErnoLaszlo

Personne-ressource pour les médias : Kristin Breen // [email protected]

À propos de Carina Lau

Carina Lau est une célèbre actrice et chanteuse chinoise dont la carrière a commencé il y a plus de 30 ans. Elle a fait ses premiers pas à la télévision, avant de se tourner vers le cinéma pendant ses études. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice lors des Hong Kong Film Awards et des Golden Rooster Awards en Chine continentale, en plus d'être en nomination au Festival de Cannes et aux Golden Horse Awards de Taïwan. Madame Lau est mariée à Tony Leung Chi-wai, un acteur également originaire de Hong Kong qui s'implique auprès de nombreux organismes de bienfaisance et qui fait partie du milieu de la mode à Hong Kong.

À propos d'Erno Laszlo

Une marque de premier plan spécialisée dans les soins de la peau qui écrit son histoire unique depuis 1927. Fondée par le Dr Erno Laszlo, le père des soins modernes de la peau, l'entreprise a pour mission d'aider et d'encourager les femmes à réaliser leurs rêves en leur offrant des solutions reposant sur la science leur permettant de rétablir l'élasticité optimale de leur peau. Les figures légendaires du passé et du présent font confiance à son approche avant-gardiste favorisant les soins personnels et une confiance accrue au moyen de rituels de soins de la peau personnalisés. Aujourd'hui, Erno Laszlo est reconnu pour ses résultats éprouvés scientifiquement et son approche adaptée à tous les modes de vie qui répondent aux besoins modernes en matière de bien-être et de soins de la peau. Ses produits sont disponibles à l'échelle internationale auprès des grands magasins et détaillants en ligne, ou à l'adresse www.ernolaszlo.com. L'entreprise a enregistré une croissance constante au cours de la dernière décennie et a connu sa meilleure période en 2020, année au cours de laquelle 70 % de ses revenus provenaient des plateformes de commerce électronique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1449814/EL_GSP_Carina_PRESS_RELEASE_2_26_21.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1427616/Erno_Laszlo_Logo.jpg

SOURCE Erno Laszlo

Liens connexes

ernolaszlo.com