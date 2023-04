Le premier ministre canadien Justin Trudeau , le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François- Philippe Champagne , assistent à l'annonce faite à Ottawa , aux côtés du président-directeur général d'Ericsson, Börje Ekholm.

OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Un partenariat de R et D sur cinq ans évalué à plus de 470 millions de dollars entre Ericsson et le gouvernement du Canada devrait placer le pays à l'avant-garde du développement mondial des technologies de communication de la prochaine génération. On s'attend à ce que l'investissement dans les installations d'Ericsson à Ottawa et à Montréal créé des centaines d'emplois et emplois requalifiés à Ottawa, en Ontario et à Montréal, au Québec, au cours des cinq prochaines années. L'investissement renforcera davantage ces centres comme chefs de file mondiaux dans les technologies de la 5G avancées, de la 6G, de l'IA, du Cloud RAN et du Core Network.

L'investissement appuiera également l'agrandissement des installations de recherche et le soutien du personnel chargé de l'informatique quantique au Centre de recherche quantique d'Ericsson récemment établi à Montréal.

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus que les travailleurs canadiens possèdent les talents dont le monde a besoin pour créer des connexions Internet plus rapides et plus sûrs et offrir d'autres services sans fil. En continuant à soutenir l'innovation, nous créons de bons emplois, renforçons la classe moyenne et veillons à ce que le Canada demeure un chef de file mondial dans le domaine de la technologie. »

Börje Ekholm, président-directeur général d'Ericsson, déclare : « Nous constatons déjà les avantages des technologies de la prochaine génération telles que la 5G et l'IA - et pourtant nous n'en sommes qu'au tout début de leur potentiel de transformation de nos vies professionnelles et sociales et de loisirs. Le partenariat d'investissement en R et D d'Ericsson avec le gouvernement canadien, partenariat qui est appuyé par des talents de classe mondiale à Ottawa et à Montréal, stimulera l'innovation et contribuera en fin de compte à améliorer la vie de millions de personnes. Nous sommes résolus à demeurer chef de file de notre industrie grâce à des investissements continus en recherche et développement ».

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, déclare : « Les Canadiens et Canadiennes méritent des réseaux et des services sans fil solides, sécuritaires et fiables. En investissant dans Ericsson Canada, notre gouvernement continue de soutenir et de renforcer les réseaux 5G d'aujourd'hui et les réseaux 6G de demain. Ce partenariat renforce également la position du Canada en tant que chef de file mondial dans les réseaux de prochaine génération et crée davantage d'emplois bien rémunérés. »

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, déclare : « Ericsson est fière de commémorer 70 ans d'innovation et d'activités au Canada cette année. Aujourd'hui, nous démontrons notre engagement continu envers le Canada en annonçant cet investissement en recherche et développement de haute technologie. Les retombées de ce projet renforceront l'expertise technologique du Canada, qui est inégalée, consolideront les centres de R et D de classe mondiale d'Ericsson et témoigneront de la concentration de talents ici, dans la région d'Ottawa et à Montréal. »

Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa, déclare : « Je suis ravi du nouvel investissement d'Ericsson dans son centre de recherche et de développement d'Ottawa, qui convient parfaitement à une ville profondément ancrée dans les technologies novatrices et les experts qui les créent. Soutenir des centres de recherche et de développement comme celui-ci contribue à renforcer notre économie. Lorsque nous investissons dans la recherche et l'innovation, nous investissons dans la réussite de nos résidents et dans la modernisation de notre ville. »

Le nouvel investissement permettra également à Ericsson Canada d'accueillir jusqu'à 60 stagiaires supplémentaires par an - soit 300 sur la période de cinq ans - afin de renforcer les partenariats universitaires en cours. La plupart de ces étudiants seront situés dans les centres de R et D de Montréal et d'Ottawa. Le centre d'Ottawa, qui est déjà la principale installation de R et D d'Ericsson en Amérique du Nord, occupe une superficie de 25 000 m2, dont plus de 4 300 m2 sont consacrés exclusivement aux activités de laboratoire, y compris le tout nouveau Open Lab d'Ericsson.

70 ans à brancher les Canadiens

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème de l'innovation du pays depuis 70 ans, y compris le soutien aux fournisseurs de services de communications à chaque génération de la communication mobile. Ericsson Canada est également partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Ericsson Canada possède des centres de R et D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto et figure parmi les principaux investisseurs en R et D du pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars par année.

