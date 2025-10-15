Un partenariat de trois ans renforce l'innovation canadienne dans les domaines de la 5G, du Cloud RAN, de l'IA et des technologies quantiques, tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement nationales et la croissance mondiale.

OTTAWA, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Ericsson a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat de 3 milliards de dollars américains avec Exportation et développement Canada (EDC) afin d'accroître les investissements dans la recherche et le développement au Canada, de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et d'accélérer le développement des technologies de nouvelle génération, notamment la 5G, le Cloud RAN, l'IA et l'innovation quantique.

Börje Ekholm, président-directeur général d'Ericsson, déclare : « Le Canada est l'un des pôles les plus importants d'Ericsson pour la recherche et le développement à l'échelle mondiale, et ce partenariat avec Exportation et développement Canada nous permettra de renforcer encore davantage notre leadership. En renforçant notre collaboration avec les entreprises, les universités et les partenaires gouvernementaux canadiens, nous pouvons accélérer les percées dans les domaines de la 5G, de la technologie quantique et du Cloud RAN, qui stimuleront la croissance, créeront des occasions et renforceront la position du Canada en tant que leader mondial dans le domaine des réseaux de prochaine génération. »

Avec plus de 3 100 employés à l'échelle nationale et des centres de R-D à Ottawa, à Montréal et à Toronto, Ericsson Canada est au cœur de l'empreinte mondiale de l'entreprise en matière d'innovation. Les équipes canadiennes sont à l'origine des avancées dans les domaines de la 5G, de la 5G avancée et de la 6G, tout en contribuant à de nouvelles recherches dans le domaine des communications quantiques et de la gestion de réseau alimentée par l'IA.

Ce partenariat de trois ans permettra à Ericsson d'étendre ses projets d'innovation et ses projets mondiaux menés au Canada grâce au soutien financier et aux solutions d'assurance d'EDC. En renforçant la chaîne d'approvisionnement canadienne d'Ericsson et en mettant l'entreprise en relation avec des entreprises nationales innovantes, cet accord permettra également à Ericsson de mieux faire connaître la technologie canadienne à l'échelle mondiale, de renforcer sa compétitivité et de créer de nouvelles occasions pour les entreprises canadiennes au sein du réseau mondial de partenaires d'Ericsson.

Alison Nankivell, présidente et chef de la direction chez Exportation et développement Canada, déclare : « Exportation et développement Canada est fière de s'associer à Ericsson, une entreprise profondément enracinée au Canada et réputée dans le monde entier pour son innovation. Cet accord vise à permettre à l'expertise canadienne d'atteindre de nouveaux marchés et de se développer sur la scène mondiale. Ensemble, nous aidons les entreprises canadiennes à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, à faire progresser les technologies de pointe et à contribuer à une économie plus forte et plus compétitive. »

Ce partenariat s'appuie sur l'accord de R-D de 634,8 millions de dollars canadiens conclu entre Ericsson et le gouvernement du Canada et annoncé en 2024, renforçant ainsi l'engagement à long terme d'Ericsson en faveur de l'innovation, du développement des talents et du leadership du Canada dans le domaine des technologies de communication mondiales.

Plus de 70 ans à connecter les Canadiens

Depuis plus de 70 ans, Ericsson Canada est un pilier de l'écosystème d'innovation du pays, soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de technologies mobiles. Ericsson est également un partenaire clé du réseau national visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de R-D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada figure parmi les entreprises qui investissent le plus dans la R-D au pays. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation mondiale dans le domaine de la durabilité des réseaux est motivé par ses investissements en R-D ici au Canada et par ses partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des institutions universitaires de premier plan, qui se concentrent sur la manière dont l'IA et d'autres technologies peuvent contribuer à atteindre les objectifs en matière d'action climatique.

