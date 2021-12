Éric Jacob nommé à la présidence des Organismes canadiens de réglementation en assurance

MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière de souligner la nomination d'Éric Jacob, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, à la présidence des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) pour un mandat de deux ans.

Le groupe des OCRA constitue un forum d'échange et de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'harmonisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Le groupe travaille à des initiatives visant à assurer le traitement équitable des consommateurs à travers le Canada, tant dans les domaines de l'assurance de personnes que de l'assurance de dommages.

Éric Jacob entend travailler au renforcement de la collaboration entre les membres des OCRA et favoriser la contribution des parties prenantes. De plus, il amorcera des travaux de réflexion et d'élaboration d'un nouveau plan stratégique tout en poursuivant la mise en œuvre du plan actuel, dont l'arrivée à terme est prévue pour mars 2023.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

