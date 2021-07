Éric Gingras élu président de la CSQ

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) vient de clore son 43e congrès avec l'élection du conseil exécutif, qui a notamment confirmé l'élection d'Éric Gingras au poste de président.

Les membres du nouveau conseil exécutif de la CSQ

Présidence : Éric Gingras est élu à la présidence de l'organisation. Auparavant, il a occupé la présidence de la section Marie-Victorin du Syndicat de Champlain, à partir de 2013. Enseignant au primaire auprès d'élèves de milieux défavorisés et pluriethniques, il milite au sein du mouvement syndical depuis 1997. Il est également l'auteur du livre Plaidoyer pour un syndicalisme actuel paru en avril 2021 aux éditions Somme Toute.

Première vice-présidence : Line Camerlain est réélue au poste de première vice-présidente de la CSQ. Elle siège au conseil exécutif depuis 2012, d'abord à titre de deuxième vice-présidente et, depuis 2018, en tant que première vice-présidente. Enseignante des sciences au secondaire, elle a milité au sein du Syndicat de Champlain durant 23 ans.

Deuxième vice-présidence : Anne Dionne est réélue à la deuxième vice-présidence de la Centrale pour un second mandat. Elle a été, de 2013 à 2018, présidente de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ). Auparavant, elle occupait un poste de technicienne en génie mécanique à Polytechnique Montréal.

Troisième vice-présidence : Mario Beauchemin est réélu à la troisième vice-présidence de la CSQ pour un troisième mandat. Professeur d'histoire au cégep de Sainte-Foy dès 1992, il s'est impliqué au sein de l'exécutif local durant quatre ans. Il a également été président de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) de 2005 à 2015.

Secrétariat-trésorerie : Luc Beauregard est réélu au poste de secrétaire-trésorier de la CSQ pour un second mandat. Il a été président du Syndicat de l'enseignement Val-Maska (SEVM-CSQ) de 2002 à 2018. Enseignant, il a été représentant syndical de son école pendant trois ans.

Hommages et remerciements

Les personnes déléguées de la CSQ ont profité de l'occasion pour souligner leur reconnaissance à l'égard de la présidente sortante, Sonia Ethier, en lui rendant un hommage bien senti. Forte de ses trente années de militantisme syndical, Sonia Ethier, qui a été successivement première vice-présidente (de 2015 à 2018) et présidente (de 2018 à 2021) de la CSQ, a annoncé, il y a quelques semaines, qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat à la tête de la CSQ pour des raisons de nature familiale et personnelle.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545, Courriel: [email protected]

Liens connexes

http://www.lacsq.org/