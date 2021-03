Équité salariale - La CSQ se réjouit du jugement de la Cour d'appel

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Voici une déclaration de Sonia Ethier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à la suite de la décision sur le banc rendue par la Cour d'appel, hier, concernant la contestation de certaines dispositions de la Loi sur l'équité salariale.

La Cour d'appel donne raison aux sept organisations syndicales qui contestent les dispositions discriminatoires de la Loi sur l'équité salariale, notamment la possibilité d'obtenir une correction rétroactive du maintien pour les exercices de 2010 et de 2015.

« C'est un dossier majeur pour les membres de la CSQ et l'ensemble des travailleuses du Québec. Nous demandons maintenant au gouvernement d'exiger du procureur général qu'il cesse ses avocasseries et cesse de prolonger inutilement les délais pour qu'une pleine justice soit rendue pour ces millions de Québécoises. La CSQ continuera de participer activement à la contestation avec les autres organisations syndicales pour réclamer une véritable équité salariale. On ne reculera jamais devant les injustices faites aux femmes », dit Sonia Ethier.

Rappelons qu'en 2019, la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale a effectivement été adoptée. Mais, même si elle corrigeait certains des manquements identifiés par la Cour suprême, cette loi introduisait d'autres éléments problématiques dans la Loi sur l'équité salariale.

La décision unanime des juges, dont les motifs seront connus sous peu, permettra enfin au litige d'aller de l'avant devant la Cour supérieure.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/