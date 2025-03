Équité interne : un prétexte qui ne tient pas la route à la Ville de Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Vers 14 h aujourd'hui, le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec - SCFP 1638 et ses alliés ont tenu une manifestation devant l'hôtel de ville afin de dénoncer l'immobilisme de l'administration Marchand dans le cadre de la négociation actuelle ainsi que son instrumentalisation de la notion d'équité interne pour justifier la stagnation des pourparlers.

« La Ville de Québec justifie son immobilisme en invoquant la nécessité de maintenir une équité interne entre son personnel col blanc et col bleu. Or, quand on regarde les comparatifs, cet argument ne tient pas la route puisque le personnel col blanc fait partie des employés les mieux rémunérés de la région pour l'exercice d'un travail similaire alors que la rémunération de ses employés cols bleus se situe largement en dessous des comparables régionaux. Le maire Marchand omet donc de mentionner que le personnel col blanc a accepté les augmentations proposées dans un contexte complètement différent », a expliqué Pierre-Guy Sylvestre, économiste et coordonnateur du Service de la recherche au SCFP- Québec.

« Est-ce que c'est de l'équité interne de rémunérer ses cols blancs au-delà des comparatifs régionaux, mais ses cols bleus largement en dessous et de proposer les mêmes augmentations aux deux groupes année après année en maintenant cette disparité salariale à l'interne en toute connaissance de cause? L'équité interne, ça fait longtemps que ça n'existe pas à la Ville de Québec. Ce qu'on veut, c'est justement que l'employeur corrige cette erreur historique », d'affirmer le président du SCFP 1638, Luc Boissonneault, présent devant l'hôtel de ville.

Rappelons que le 27 février dernier, le SCFP a mis fin à sa grève afin de donner une chance aux rencontres de médiation suivant une démonstration d'ouverture de la part des représentants patronaux. Force est de constater que cette ouverture à la table de négociation a fondu aussi vite que neige au soleil en ce début de printemps.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

