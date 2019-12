Equisoft s'associe à Refinitiv pour offrir une solution puissante aux gestionnaires de patrimoine

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft a annoncé le lancement d'une plateforme en ligne d'accélération des ventes, alimentée par Refinitiv. Le logiciel Equisoft/analyze pour grossistes est conçu pour aider les équipes de vente des sociétés de fonds à rehausser leur proposition de valeur aux conseillers en leur offrant des services d'analyse de pointe.

Alors que la technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes croissantes des clients bouleversent la gestion de patrimoine, le rôle du conseiller se complexifie de jour en jour et les grossistes doivent redéfinir complètement leur rôle. Pour demeurer pertinents auprès des futurs conseillers et consolider leurs relations existantes, ils doivent adopter une approche misant sur les services et se doter d'outils qui feront d'eux une ressource incontournable.

Equisoft/analyze pour grossistes alimentée par les données de Refinitiv Lipper aide les équipes de vente à évoluer pour offrir, au-delà de simples informations sur les produits, de véritables services de consultation basés sur des outils technologiques et visant à faire progresser les conseillers. La solution offre des fonctions de comparaison et de positionnement de produit personnalisé qui utilisent les données de Refinitiv Lipper pour réaliser des analyses hypothétiques et en profondeur des fonds. Les analyses et avantages sont ensuite résumés dans une proposition exhaustive pouvant être partagée avec les conseillers.

Une combinaison gagnante

« Les sociétés les plus réputées au monde font confiance aux données de Refinitiv Lipper et c'était donc le partenaire idéal pour notre solution, explique Shawn Gillespie d'Equisoft. Les fiches d'information de Lipper et les catégories et classements Lipper Leader complètent avantageusement notre outil pour permettre aux grossistes d'analyser les portefeuilles existants et de faire des recommandations basées sur des données solides. »

« Nos données sont déjà utilisées par la plupart des gestionnaires d'actifs, mais nous cherchons toujours à rehausser la valeur de notre offre, indique Robert Jenkins, responsable mondial de la recherche chez Refinitiv Lipper. La solution d'Equisoft cible les grossistes. Les sociétés de gestion d'actifs peuvent donc outiller leurs équipes de vente d'une plateforme intuitive et conviviale qui repose sur la puissance des données de Lipper pour illustrer la valeur de leurs produits d'investissement. »

Lancée en 2006, Equisoft/analyze pour grossistes est une solution entièrement configurable et personnalisable qui aide les sociétés de fonds de placement à mieux communiquer avec les conseillers et à accroître leurs ventes de diverses façons. Utilisée par certaines des sociétés de fonds de placement les plus réputées au monde, la plateforme s'intègre au CRM du grossiste pour simplifier les processus de travail et réaliser des gains d'efficience et de productivité.

« Notre solution partenaire aidera les grossistes à se positionner auprès des conseillers en leur procurant ce dont ils ont le plus besoin pour bonifier leur offre : des outils avancés de conception de portefeuille et de positionnement de produits qui reposent sur des données robustes. Elle deviendra une solution indispensable à la nouvelle génération de grossistes qui souhaitent offrir une proposition de valeur exceptionnelle », ajoute Shawn Gillespie.

Refinitiv Lipper offre des renseignements indépendants sur plus de 330 000 investissements collectifs dans le monde, incluant des fonds communs de placement, des FNB, des fonds de pension et des produits d'assurance. Ses méthodes de catégorisation exclusives regroupent les fonds de placement de façon logique, ce qui en facilite le choix et la comparaison, tandis que ses cotes et ses classements exclusifs sont les outils par excellence pour la sélection de produits d'investissement. Pour en savoir plus, consultez refinitiv.com/en/products/lipper-fund-research .

À propos de Refinitiv

Refinitiv est l'un des premiers fournisseurs d'infrastructures et de données pour les marchés financiers, répondant aux besoins de plus de 40 000 établissements dans plus de 190 pays. Il fournit des informations et des données importantes, des plateformes de négociation, et crée des plateformes technologiques et de données qui permettent de mettre en relation une communauté florissante sur les marchés financiers mondiaux, afin d'améliorer leurs performances en matière de négociation, d'investissement, de gestion de patrimoine et de données de marché, de conformité réglementaire, de risques d'entreprise et de lutte contre la délinquance financière. Pour plus d'information, visitez le www.Refinitiv.com.



À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : equisoft.com

