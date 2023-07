Sophia Bennaceur jouera un rôle essentiel pour optimiser l'efficacité d'Equisoft dans la poursuite de son expansion mondiale.

MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Equisoft, chef de file mondial des solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer l'arrivée de Sophia Bennaceur au conseil d'administration.

Sophia Bennaceur, Equisoft (Groupe CNW/Equisoft)

« Equisoft est à l'avant-garde de la révolution numérique dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine, c'est pourquoi j'ai hâte de pouvoir aider à définir son orientation stratégique. Je crois en la vision de la société d'offrir des solutions numériques exceptionnelles et je suis emballée à l'idée de collaborer avec le conseil et l'équipe de direction à la transformation et la croissance de l'organisation », souligne Sophia Bennaceur.

Forte de plus de 20 ans d'expérience approfondie dans les opérations, la finance et les technologies de l'information, Sophia apporte à l'équipe d'Equisoft une vaste connaissance et des facultés éprouvées de la transformation organisationnelle.

« C'est une joie d'accueillir Sophia Bennaceur au conseil d'administration, précise Luis Romero, chef de la direction d'Equisoft. Sa grande expertise en matière d'accélération de croissance et de mise en œuvre des changements organisationnels sera déterminante dans la définition de notre orientation future. Tout comme Equisoft, Sophia valorise l'équité et l'inclusion. Nous sommes donc sûrs que sa perspective unique apportera d'énormes avantages à la société et sa clientèle. »

La formation et la riche expérience de Sophia font d'elle un atout inestimable pour le conseil d'Equisoft. Sophia détient un MBA de HEC Paris et une maîtrise en finances et en placements de l'Université d'Exeter. Au cours de sa carrière remarquable, elle a démontré sa capacité à diriger la mise en œuvre de stratégies, les processus opérationnels et la performance financière. En tant que directrice régionale et responsable des technologies de Morgan Stanley, elle joue un rôle crucial dans les efforts de croissance et dans la supervision de stratégies de communication efficaces. De plus, Sophia a stimulé l'expansion impressionnante de la branche montréalaise de Morgan Stanley lorsqu'elle y était cheffe des opérations.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières du monde entier, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes multiculturelles d'experts établies en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information, visitez www.equisoft.com.

Renseignements: Jean Sabbagh, chef des revenus, Equisoft, 1 888 989-3141, poste 122, [email protected]