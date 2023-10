L'intégration d'une solution d'arrière-guichet pour courtiers en placement à un logiciel CRM pour conseillers et à une plateforme d'analyse des besoins et du portefeuille permettra de rehausser l'expérience client.

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Equisoft, chef de file mondial des solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer une intégration stratégique avec VieFONDS, un important fournisseur de solutions d'arrière-guichet pour les courtiers en placement canadiens. Le partenariat entre la plateforme d'arrière-guichet de VieFONDS et les solutions d'Equisoft pour conseillers (Equisoft/analyze, Equisoft/connect et Equisoft/plan) permettra de rehausser l'automatisation, l'efficacité et les capacités en matière de planification de patrimoine pour les courtiers en placement et les conseillers financiers. « La nouvelle intégration donne à nos clients et à nos conseillers accès à des solutions de pointe en matière de gestion du patrimoine, de CRM et d'analyse des besoins, qui se remplissent automatiquement avec les données de clients provenant de la plateforme VieFONDS - le tout, en un seul clic », a expliqué Mark Lafreniere, chef de l'exploitation de VieFONDS.

« Notre intégration avec VieFONDS améliorera considérablement l'expérience des conseillers en simplifiant les ventes et les interactions avec les clients, en accroissant la productivité et en facilitant l'établissement de relations, a affirmé Jonathan Georges, vice-président, secteur de la gestion du patrimoine chez Equisoft. L'intégration fait en sorte qu'il est plus facile de se conformer aux réformes axées sur le client, surtout en ce qui a trait à la CSC et à la CSP. Elle permet de simplifier les processus pour les distributeurs et les conseillers, ce qui bénéficie ultimement à leurs clients. »

À propos de VieFONDS

VieFONDS est une entreprise de développement de logiciels et de consultation qui se spécialise dans les maisons de courtage de valeurs au Canada. Chef de file en matière d'innovation dans le secteur, elle offre une application Web d'arrière-guichet à la fine pointe de la technologie qui permet aux maisons de courtage de valeurs d'exercer leurs activités avec plus d'efficacité, de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. La plateforme d'arrière-guichet de VieFONDS s'adresse aux courtiers en placement spécialisés dans les fonds communs de placement, les fonds distincts, les fonds négociés en bourse, les certificats de placement garanti et les produits de marché dispensé. VieFONDS a pour mission de fournir la meilleure plateforme de gestion de patrimoine du secteur de l'investissement. Pour le nom, les mandataires ou les sociétés intermédiaires d'un client, le logiciel et le soutien de VieFONDS permettent aux courtiers en placement de se concentrer sur leurs principaux secteurs d'activité pour améliorer l'automatisation, l'efficacité et la croissance. VieFONDS fournit des logiciels et du soutien aux courtiers membres de l'ACFM, de l'OCRCVM, et de l'ACDI ainsi qu'aux courtiers non réglementés. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, VieFONDS est le choix de confiance pour les courtiers en placement au Canada.

Site Web : viefund.com/fr

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Site Web : www.equisoft.com.

SOURCE Equisoft

Renseignements: Jean Sabbagh, chef des revenus, Equisoft, 1 888 989-3141, poste 122, [email protected]