Équipement St-Germain, un investissement de la Corporation Financière Champlain, et incluant la participation de Fondaction, acquiert Location Alary et consolide sa position de chef de file en location d'équipements lourds au Canada

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La Corporation Financière Champlain Inc. (« Champlain ») est fière d'annoncer que Jean-Claude Alary Inc. (« Location Alary »), un acteur établi depuis plus de 50 ans dans la location d'équipements lourds sur la Rive-Nord de Montréal, se joint au Groupe Équipement St-Germain Inc. (« Équipement St-Germain »).

Fondée en 1971 et établie à Terrebonne, Location Alary s'est taillé une réputation solide dans la région du Grand Montréal, de Laval et de la Rive-Nord grâce à une offre de services centrée sur la location d'équipements avec et sans opérateurs. Sa flotte de plus de 175 unités vient compléter la gamme d'équipements de St-Germain tout en donnant accès au service de location avec opérateurs.

« Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Champlain de bâtir la plus grande plateforme indépendante de location d'équipements lourds dans l'Est du Canada. Grâce à l'envergure de la plateforme, nos clients bénéficieront d'une gamme d'équipements élargie, d'une offre de service bonifiée et d'une expertise renforcée, tant au Québec qu'en Ontario. », a déclaré Terry Enepekides, associé de Champlain et Président du Conseil d'administration de St-Germain.

Steve Viau, Directeur général de St-Germain, continue : « C'est avec plaisir que nous accueillons tous les employés de Location Alary dans le Groupe Équipement St-Germain. Nous avons bien hâte de travailler ensemble afin de continuer de faire grandir le Groupe pour mieux desservir nos clients. »

Avec cette acquisition, le Groupe Équipement St-Germain comptera désormais près de 740 unités d'équipements lourds réparties sur trois emplacements au Québec (Ste-Julie, Terrebonne, Lévis) et un emplacement à Brockville, Ontario (KD Construction).

« Lorsque nous avons acquis Location Alary en 2020, nous voyions une entreprise solide avec un potentiel exceptionnel. Six ans plus tard, avec une flotte trois fois plus importante et une présence sur tous les grands chantiers de la métropole, cette vision s'est concrétisée au-delà de nos attentes », a déclaré Vincent Boulay, président du Groupe JMV. « Cette réussite, nous la devons d'abord aux employés de Location Alary, dont l'engagement et le savoir-faire ont porté cette croissance jour après jour. Nous sommes convaincus d'avoir choisi l'acheteur idéal pour propulser l'entreprise dans sa prochaine phase de développement. »

À propos du Groupe Équipement St-Germain

Le Groupe est formé par Équipement St-Germain Inc. au Québec et sa compagnie sœur KD Construction Ltd. en Ontario. Le Groupe est le plus grand locateur indépendant d'équipements lourds au Québec et dans l'Est de l'Ontario avec une présence à Ste-Julie, Terrebonne, Lévis et Brockville. Il dessert une clientèle diversifiée en construction, infrastructure, génie civil, secteur minier, énergie et foresterie. Le Groupe est détenu par un consortium d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain, et incluant la participation de Fondaction.

À propos de Location Alary

Fondée en 1976, Location Alary est une entreprise québécoise spécialisée dans la location de machinerie lourde pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Dotée d'une flotte moderne et diversifiée l'entreprise dessert les plus grands chantiers du Montréal métropolitain et a participé à plusieurs projets d'infrastructures d'envergure. Acquise par le Groupe JMV en mars 2020, la société a connu une forte croissance avant de se joindre au Groupe St-Germain.

À propos de la Corporation Financière Champlain

La Corporation Financière Champlain est une société de capital-investissement spécialisée dans le soutien et la croissance des petites et moyennes entreprises au Canada. En mettant l'accent sur une approche collaborative, Champlain s'efforce de créer des opportunités durables pour ses entreprises partenaires.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,5 milliards de dollars au 31 mai 2026 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Corporation Financière Champlain

Relations médias: Steve Viau, Groupe Équipement St-Germain, [email protected]