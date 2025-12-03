Le Groupe Induspac (« Induspac »), un leader dans la conception et la fabrication d'emballages industriels sur mesure, annonce un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois dirigé par la Corporation Financière Champlain

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Groupe Induspac est fier de faire l'annonce d'un partenariat financier avec un consortium d'investisseurs québécois. Le groupe est dirigé par la Corporation Financière Champlain (« Champlain »), et inclut la participation de Fondaction, de Desjardins Capital et de certains membres de la direction.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans l'histoire d'Induspac, ouvrant la voie à une expansion et à une consolidation de sa présence sur le marché canadien. Les actionnaires ont à cœur d'aider Induspac à grandir et de garder son centre décisionnel au Québec.

M. Luc Guertin, président et actionnaire majoritaire a décidé de se retirer et de faciliter la transition vers un nouveau Président, Antoine Schiele-Spain, et conservera par la suite un rôle de conseiller stratégique auprès de la compagnie et l'ensemble de l'équipe de direction.

« Je suis très enthousiaste quant à ce nouveau partenariat avec la Corporation Financière Champlain et les investisseurs institutionnels. De plus, la transition de l'équipe de direction sous le leadership d'Antoine saura certainement amener le développement d'Induspac à un autre niveau » a déclaré Luc Guertin.

« Nous avons identifié Induspac comme un chef de file dans son marché et nous sommes très fiers de s'associer avec l'équipe de direction et nos partenaires institutionnels afin de bâtir un leader incontestable dans le marché Canadien dans la niche desservie par Induspac » a déclaré André La Forge, associé de la Corporation Financière Champlain.

À propos du Groupe Induspac

Situé à Candiac, Québec, le Groupe Induspac est un des leaders dans la conception et la fabrication d'emballages industriels sur mesure au Canada. Le Groupe Induspac regroupe les usines des Emballages GAB à Candiac, de JP Carton à Longueuil, ainsi que celles de Smith-Induspac à Ottawa et à Toronto.

Fondée en 1973 et ayant son siège social à Candiac (QC), Induspac est un acteur majeur sur le marché de l'emballage industriel personnalisé. L'entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages protecteurs, industriels et spécifiques utilisant le carton ondulé, la mousse et le bois. Induspac offre à ses clients une solution complète allant de la conception à la livraison, en passant par l'ingénierie et la production. Induspac possède quatre installations réparties au Québec et en Ontario.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Desjardins Capital

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,2 milliards de dollars en date du 31 décembre 2024, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 730 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

SOURCE Corporation Financière Champlain

Andre La Forge, Associe, Corporation Financiere Champlain, [email protected], (514) 207-5490