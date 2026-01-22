Le distributeur canadien d'équipement lourd s'implante en Europe grâce à l'acquisition d'un distributeur finlandais

ACHESON, AB, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le distributeur canadien d'équipement lourd Équipement SMS a annoncé son expansion en Europe avec l'acquisition de Suomen Rakennuskone Oy, l'un des principaux distributeurs finlandais de machines de construction et d'exploitation minière. Cette acquisition élargit la présence mondiale d'Équipement SMS, qui comprend également des activités en Alaska et en Mongolie.

Siège social de Suomen Rakennuskone Oy à Pirkkala, Finlande. (Groupe CNW/Équipement SMS inc.)

« L'acquisition de Suomen Rakennuskone Oy représente une étape importante dans notre croissance internationale », déclare Robin Heard, président-directeur général d'Équipement SMS. « Grâce à cette expansion, nous sommes en mesure d'étendre notre expertise acquise dans les secteurs mondiaux de l'exploitation minière et de la construction, et de travailler avec Suomen Rakennuskone Oy pour développer davantage ces industries en Finlande. Ensemble, nous allons faire évoluer nos capacités mondiales et renforcer la valeur que nous offrons à tous nos clients. »

Fondée en 1992, Suomen Rakennuskone Oy fournit des services de vente, d'entretien, de pièces, de formation et de soutien technique pour l'équipement lourd à des clients dans toute la Finlande. Basée à Pirkkala, l'entreprise possède des succursales à Kempele, Kuopio, Vantaa et Kevitsa, et est le distributeur exclusif de l'équipement minier et de construction Komatsu dans le pays. En plus de soutenir le secteur florissant de la construction en Finlande, Suomen Rakennuskone Oy dessert le secteur minier en pleine croissance du pays, qui repose sur la production de nickel et d'or et s'appuie sur d'importantes réserves de cobalt et de lithium.

Équipement SMS apporte au marché finlandais plusieurs décennies d'expérience dans le domaine minier, en tirant parti des fortes synergies avec ses nouveaux partenaires locaux. « L'expertise et les meilleures pratiques d'Équipement SMS ont été affinées dans certains des environnements miniers les plus exigeants au monde », déclare Jared Collins, directeur général de Suomen Rakennuskone Oy. « Grâce à cette acquisition, nous combinons l'expérience mondiale d'Équipement SMS avec la connaissance approfondie du marché local et les relations de longue date avec les clients de Suomen Rakennuskone Oy. »

À propos d'Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est un fournisseur mondial de solutions d'équipement complètes pour les industries de l'exploitation minière, de la construction, de la construction routière et forestière. Basée à Acheson, en Alberta, au Canada, la société exploite plus de 45 sites et emploie une équipe de spécialistes de classe mondiale au Canada, en Alaska, en Mongolie et en Finlande. En tant que plus grand distributeur Komatsu indépendant au monde, Équipement SMS fournit des solutions complètes qui combinent de l'équipement de pointe, une intégration technologique avancée, des pièces, du service et un soutien adaptés aux besoins opérationnels uniques de ses clients.

À propos de Suomen Rakennuskone Oy

Suomen Rakennuskone Oy est l'un des principaux distributeurs d'équipement lourd en Finlande. Il propose des solutions complètes pour les opérations de construction, de manutention et d'exploitation minière, notamment la vente, la maintenance, les pièces, la formation et le soutien technique. Basée à Pirkkala, l'entreprise possède des succursales à Kempele, Kuopio, Vantaa et Kevitsa. Elle est le distributeur exclusif d'équipement minier et de construction Komatsu en Finlande.

SOURCE Équipement SMS inc.

Pour plus d'informations ou pour organiser un entretien, veuillez contacter : Denise Gohl-Eacrett, Directrice principale, marketing et communication, Équipement SMS, [email protected]