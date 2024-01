Équipe de Santé Québec : lancement des appels de candidatures

QUÉBEC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, soulignent aujourd'hui le lancement des deux appels de candidatures diffusés sur le site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs pour pourvoir les postes de présidente et cheffe de la direction ou de président et chef de la direction (PCD) ainsi que ceux de membres du premier conseil d'administration (CA) de Santé Québec.

La ou le PCD et son équipe posséderont la marge de manœuvre nécessaire pour définir et mettre en œuvre les stratégies permettant une gestion efficace et humaine de Santé Québec et, par le fait même, de l'ensemble des services de santé et sociaux fournis aux Québécois et Québécoises. Ils seront responsables de poursuivre la mise en œuvre du Plan santé déposé en mars 2022. La ou le PCD devra posséder une expérience significative en gestion et les qualités essentielles de leader et de communicateur pour relever ce type de défi.

Le gouvernement du Québec est également à la recherche de personnes expérimentées et qualifiées pour occuper les fonctions d'administratrices et administrateurs du CA. Ces personnes devront travailler de concert avec la ou le PCD et son équipe dans l'atteinte de la mission de Santé Québec. Différents candidates et candidats, aux profils complémentaires et de tout horizon, formeront ce conseil d'administration. Le réseau de la santé et des services sociaux doit devenir un employeur de choix, avec une organisation du travail revue, afin d'offrir un meilleur accès aux services pour la population et une expérience à la hauteur de ce que les Québécois et Québécoises méritent.

La publication de ces appels de candidatures est une autre grande étape de la mise en œuvre de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (LGSSSS) . Elle s'inscrit dans la foulée de la création du comité de transition mis en place la semaine dernière.

« Ces appels de candidatures marquent une étape importante de la vaste transformation que nous menons actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons besoin de plusieurs talents exceptionnels, comme nous en avons au Québec, pour agir en complémentarité de nos équipes déjà en place et poursuivre la mise en œuvre des changements nécessaires pour la population et le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Dates à retenir : Pour postuler au poste de PCD de Santé Québec : jusqu'au 1 er mars 2024. Pour postuler afin de devenir membre du CA : jusqu'au 9 février 2024. Les appels de candidatures pour les postes de l'équipe de direction suivront dans les prochaines semaines.

Il est à noter que Santé Québec sera administré par un CA composé de 15 membres, incluant la présidente ou le président, la ou le PCD et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, qui en sont membres d'office.

Pour soumettre sa candidature pour un de ces postes ou pour consulter les appels de candidatures, cliquer sur le bouton Postes offerts du site Web du Secrétariat aux emplois supérieurs.

