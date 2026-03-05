Le principal fournisseur montréalais de services privés de soins à domicile renforce sa présence nationale à Ottawa avec Choice Homecare

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Equinoxe Soins de Vie, un fournisseur de premier plan de services privés de soins à domicile au Québec depuis 1998, est heureux d'annoncer qu'elle a acquis une participation majoritaire dans Choice Homecare, un opérateur de soins à domicile de premier plan basé à Ottawa. Cette alliance stratégique renforce la présence d'Equinoxe au Canada alors que l'entreprise poursuit son plan national de croissance.

Cette expansion survient à un moment critique pour les soins à domicile au Canada. Selon les conclusions du rapport « Crise imminente » de janvier 2026 de l'Institut national du vieillissement1, le Canada est officiellement entré dans une ère « super-âgée », les aînés étant désormais plus nombreux que les enfants de moins de 15 ans. Les projections indiquent qu'en 2030, un Canadien sur quatre sera aîné, un changement qui dépasse l'infrastructure pour la vie autonome. Cette pression a entraîné un creux de l'écart dans les soins, où 48% des personnes âgées nécessitant un soutien à domicile n'y ont actuellement pas accès. Avec la population des 85 ans et plus qui devrait tripler d'ici 2050, la dépendance au soutien familial non payé devient insoutenable. L'expansion stratégique d'Equinoxe répond directement à la préférence de 90% des aînés qui souhaitent vieillir chez eux tout en allégeant la pression croissante sur les ressources de santé publiques.

« Nous cherchons constamment des moyens d'améliorer la qualité de nos soins, et étendre nos opérations à l'échelle nationale est une voie essentielle pour y parvenir », a déclaré Jeremy Altman, chef de la direction d'Equinoxe. « J'ai un immense respect pour ce que Choice Homecare a bâti au fil des ans, leur réputation de longue date à Ottawa est inégalée. Ensemble, nous continuerons à défendre les besoins des familles, en veillant à ce que chaque aîné ait accès à une expérience de soins à domicile compatissante et de premier ordre, combinant les meilleurs soins en personne avec les technologies de sécurité les plus récentes. »

« Répondre aux exigences d'un Canada vieillissant est une préoccupation primordiale pour les parties prenantes de l'ensemble du continuum de soins », ajoute Eddie Chu, fondateur de Choice Homecare. « Nous partageons les mêmes valeurs qu'Equinoxe Soins de Vie, notamment dans notre conviction commune que les familles méritent un environnement sécuritaire où des soins d'experts restaurent leur tranquillité d'esprit et leur joie de vivre. En collaborant comme partenaires, nous apportons une nouvelle énergie pour simplifier la vie de nos clients grâce à des soins compétents sous supervision infirmière. Ce partenariat nous permet de rester fidèles à nos racines compatissantes et centrées sur le client tout en accélérant notre croissance afin de faire une différence dans le bien-être de ceux que nous servons. »

Grâce à cette alliance stratégique, Equinoxe Soins de Vie et Choice Homecare se mobilisent pour bâtir un écosystème de soins à domicile plus résilient. La synergie entre leur expertise éprouvée, leur excellence clinique et leur vision commune d'entreprise sociale accroît la capacité des deux organisations à fournir des soins attentionnés et de haute qualité, favorisant ainsi le bien-être des familles canadiennes.

________________________________ Perspectives sur le vieillissement au Canada : l'enquête NIA sur le vieillissement au Canada 2025

Institut national sur le vieillissement (NIA), janvier 2026

À propos d'Equinoxe Soins de vie

Equinoxe Soins de vie, un prestataire de premier plan de services personnalisés de soins de santé à domicile, basé à Montréal, offre près de 30 années d'expertise de confiance. L'entreprise est spécialisée dans les soins aux personnes âgées, la gestion des maladies chroniques, les soins postopératoires et les soins de confort, offrant ainsi des solutions sur mesure pour répondre aux besoins médicaux, physiques et émotionnels uniques des clients. Le programme de soins et de sécurité Soins de vie Plus améliore la sécurité grâce à une supervision continue et non intrusive. Certifiée selon la norme ISO 9001:2015, Equinoxe Soins de vie fournit des soins professionnels empreints de compassion, qui assurent le bien-être et la tranquillité d'esprit de ses clients et de leurs familles.

Pour plus d'information : www.equinoxelifecare.com/fr

À propos de Choice Homecare

Fondée en 2011 sous le nom de Qualicare Ottawa et rebaptisée en 2021, Choice Homecare est un fournisseur de soins sous supervision infirmière qui a gagné la confiance de centaines de familles à travers la région d'Ottawa. Dédiée à aider les aînés à rester là où ils sont le plus heureux (à la maison), l'entreprise va au-delà des soins de base grâce à son approche « 4-C » : soins centrés sur le client, compétents, créatifs et compatissants. Qu'il s'agisse de tenir compagnie, du soutien spécialisé pour la maladie d'Alzheimer et des soins palliatifs, Choice offre une supervision infirmière 24/7 pour s'assurer que chaque client reçoive une attention professionnelle et personnalisée. Choice Homecare offre la tranquillité d'esprit qui vient de savoir qu'une famille est entre des mains expertes.

Pour plus d'informations : www.choicehomecare.ca

