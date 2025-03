MIRABEL, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte de tensions économiques entre le Canada et les États-Unis, EQUINOX renforce son engagement en faveur de la transparence et du soutien aux entreprises canadiennes. Aujourd'hui, la société annonce une entente sans précédent avec un transporteur aérien canadien, lui permettant d'offrir gratuitement ses services de courtage aux compagnies d'ici.

Pour la première fois en Amérique du Nord, un courtier aérien propose une offre sans commission à ses clients. Concrètement, les entreprises canadiennes réservant un vol avec Nolinor Aviation via EQUINOX ne paieront aucune commission de courtage. Cette initiative vise à réduire les coûts des déplacements aériens dans un contexte économique incertain et à offrir aux entreprises canadiennes un accès transparent à des services haut de gamme, sans frais cachés.

« Nous savons que les mois à venir seront difficiles pour certaines entreprises canadiennes. C'est pourquoi nous avons voulu poser un geste concret : garantir que nos clients obtiennent des vols à moindre coût, avec une transparence totale. »

- Fernando, Directeur Nolisement & Logistique chez EQUINOX Charter Solutions

En proposant ce service sans commission, EQUINOX réaffirme son engagement à être le seul courtier aérien en Amérique du Nord à garantir une transparence totale, sans frais cachés ni marges dissimulées. Cette offre exclusive avec Nolinor Aviation permet aux entreprises canadiennes de bénéficier d'un service de courtage aérien personnalisé, sans les coûts additionnels souvent intégrés de manière opaque par d'autres courtiers.

À propos d'EQUINOX Charter Solutions

EQUINOX Charter Solution est un courtier aérien basé au Canada, reconnu pour sa politique de transparence inégalée. Contrairement aux pratiques courantes du secteur, EQUINOX limite volontairement sa commission à 10 %, garantissant ainsi aux clients une totale visibilité sur les coûts de leurs vols. Avec une approche innovante et un engagement envers l'équité, Equinox redéfinit les standards du courtage aérien en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur EQUINOX et ses services, veuillez consulter le site www.equinoxchartersolutions.com . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @equinoxchartersolutions sur Instagram.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnue pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

