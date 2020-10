La Banque Scotia devient la première banque du Canada à offrir la version améliorée du Virement Interac pour aider les entreprises à faciliter leur suivi des paiements et les rapprochements complexes

TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia a bonifié son soutien aux entreprises en lançant la première solution de Virement InteracMD améliorée et riche en données destinée aux entreprises du Canada. Reposant sur les bases solides de solutions de paiement numérique à la fine pointe du marché, l'arrivée du Virement Interac pour entreprise sur Accès Scotia représente un pas de plus dans le parcours de modernisation de la Banque.

« Certains clients se disaient frustrés par les petites limites transactionnelles et les délais de dépôt, ou soulignaient qu'ils ne reçoivent aucune information sur les motifs de paiement. Nous avons donc accéléré le déploiement du Virement Interac pour entreprise à la Banque Scotia pour mieux répondre à leurs besoins, explique Chemi Nanglu, chef, Paiements mondiaux pour entreprises -- Produits et services, Banque Scotia. Grâce à cette solution, nos clients des Services bancaires aux entreprises peuvent envoyer et recevoir leurs paiements plus vite, de façon plus pratique, tout en limitant au minimum le risque de fraude. »

Voici ce dont profitent les entreprises qui recourent à cette solution pratique et facile d'utilisation :

Envoi de paiements pouvant atteindre 10 000 $, sans limite quotidienne ou hebdomadaire

Accès à l'excellente plateforme de surveillance de la fraude de la Banque Scotia, intégrée au canal numérique Accès Scotia

Inscription de renseignements concernant les paiements, comme sur une facture, pour faire gagner du temps aux entreprises en facilitant le rapprochement des opérations financières

Versement des paiements le jour de leur échéance, ce qui est favorable au fonds de roulement

En utilisant ce service numérique sécurisé, l'entreprise reçoit les fonds directement dans son compte sans avoir à se rendre en succursale ou à accepter le dépôt.

« Les entreprises canadiennes ont beaucoup à gagner d'une solution numérique qui favorise la simplicité, la rapidité et la transparence des paiements, souligne Peter Maoloni, Vice-président, produits et services, Interac Corp. Cette nouvelle vague d'améliorations apportées au Virement Interac découle de l'adoption généralisée de la plateforme au Canada, et le lancement du Virement Interac pour entreprise à la Banque Scotia témoigne bien de sa pertinence pour le monde des affaires. Les entreprises pourront simplifier leurs méthodes comptables en profitant d'un rehaussement des limites de paiement et de données enrichies. »

Chef de file de l'innovation bancaire, la Banque Scotia poursuit sa transformation numérique; elle adopte des solutions utiles aux entreprises qui viennent bonifier les autres solutions qu'elle a introduites dans ce segment de marché, comme son application mobile avec jeton de sécurité numérique intégré, sa plateforme numérique réinventée et son soutien technique qualifié de service « de classe mondiale » par le SQM Group.

Le Virement Interac pour entreprise est actuellement offert à la clientèle des services bancaires aux entreprises sur Accès Scotia, et d'autres améliorations sont prévues dans l'année.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp., un service de transmission de paiements et de renseignements par voie numérique, exploite un système de paiement par débit de classe mondiale à la fois économique, largement accepté, fiable, sécuritaire et efficace. Depuis plus de 35 ans, Interac Corp., à l'instar de ses prédécesseurs, l'Association Interac et Acxsys Corporation Interac Corp., figure parmi les marques de services financiers les plus dignes de confiance. Aujourd'hui, les solutions Interac sont choisies en moyenne 18 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Interac, grâce à sa filiale 2Keys Corporation, est également un chef de file en matière d'authentification numérique et de capacités de sécurité. Nous avons l'un des taux de fraude les plus bas au monde grâce à notre travail de détection et de prévention de la fraude. Interac Corp. compte un groupe diversifié d'actionnaires, notamment des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des entreprises de traitement des paiements et des commerçants, et près de 300 institutions financières sont connectées à nos réseaux. Pour en savoir plus, visitez le site salledepresse.interac.ca.



Interac et Virement Interac sont des marques déposées d'Interac Inc., utilisées sous licence.

