SHANGHAI, le 11 mai 2026 /CNW/ - Envision Energy, un chef de file mondial des technologies vertes, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec Cape Breton China Corp. Les deux parties examineront conjointement les possibilités de développement d'énergie propre à Sydney, en Nouvelle-Écosse (Canada), et prévoient développer un projet hybride éolien et BESS de 300 MW, formant un projet intégré de démonstration de l'énergie éolienne et du stockage net zéro. Cette collaboration marque une étape importante dans la présence d'Envision Energy en Amérique du Nord, renforçant ainsi son engagement à long terme à fournir un futur système énergétique pour la transition énergétique et le développement économique durable de la région.

En vertu de l'entente, le projet sera axé sur l'approvisionnement en énergie renouvelable de grande qualité tout en intégrant la production d'énergie éolienne aux systèmes de stockage de l'énergie. Grâce à une planification et à une optimisation coordonnées, le système hybride éolien-stockage devrait améliorer la souplesse et la stabilité du réseau, soutenir l'intégration régionale d'énergie propre et accélérer la décarbonisation du bouquet énergétique local dans l'Est du Canada. Au-delà du développement de projets conventionnels, le partenariat met l'accent sur une approche axée sur les systèmes, reflétant l'évolution des capacités d'Envision dans les systèmes de production, de stockage et d'énergie intégrés. Cette approche devrait améliorer la banalisation des projets tout en améliorant la résilience opérationnelle à long terme et la création de valeur.

En plus du développement des infrastructures, Envision collaborera avec des partenaires locaux pour lancer des programmes de formation et d'éducation sur l'énergie verte. En ce qui concerne l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie, les systèmes énergétiques futurs et les parcs industriels à zéro émission nette, les initiatives visent à renforcer les capacités locales, à favoriser les talents en énergie verte et à soutenir un écosystème d'énergie propre plus résilient et durable dans la région. Cet effort étend la collaboration de l'exécution du projet à la construction d'écosystèmes à long terme.

« Ce partenariat ne vise pas seulement à déployer des capacités d'énergie renouvelable, mais aussi à repenser la façon dont les systèmes énergétiques futurs sont conçus », déclare Yi Zhu, directeur principal des affaires au Canada chez Envision Energy. « En intégrant l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie et l'optimisation intelligente des systèmes, nous visons à démontrer une architecture énergétique plus adaptative, résiliente et évolutive pour les marchés nord-américains en décarbonisation rapide, où la flexibilité des systèmes compte autant que la capacité de production. Cette approche favorise la résilience économique et environnementale à long terme, tout en faisant progresser la formation et l'éducation pour aider à bâtir un écosystème énergétique plus autonome. »

« La Nouvelle-Écosse a un fort potentiel en matière de ressources renouvelables et un besoin évident de projets fondés sur les conditions locales », ajoute Bob Liu, fondateur de Cape Breton China Corp. « Ce partenariat avec Envision Energy apporte une approche plus intégrée et axée sur le système pour le déploiement des énergies renouvelables, mieux alignée sur les besoins réels du réseau et l'objectif de transition énergétique à long terme, évaluant une voie claire, techniquement solide, commercialement pratique et capable d'offrir une valeur durable à la région. »

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SOURCE Envision Energy

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