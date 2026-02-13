LONDRES, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Lei Zhang, fondateur et directeur général d'Envision, a été nommé lauréat du prix du président 2026 de l'Energy Institute. En décernant à M. Zhang sa plus haute distinction, l'Institut a souligné le rôle joué par Envision dans la transition énergétique mondiale visant à stimuler la croissance économique et la prospérité à long terme tout en accélérant la décarbonisation.

En récompensant M. Zhang, l'Energy Institute a souligné son statut de leader d'opinion qui a toujours considéré la transition énergétique comme un défi systémique -- et une opportunité économique -- plutôt que comme une contrainte. Son travail a été cité pour avoir fait progresser les normes industrielles, soutenu les compétences et l'éducation, et encouragé une réflexion à long terme sur la manière dont les systèmes énergétiques peuvent mieux servir les sociétés et les économies.

Ce prix marque également un moment important pour le secteur privé. M. Zhang est le premier entrepreneur et chef d'entreprise à recevoir le Prix du président, les précédents lauréats provenant principalement du gouvernement, de la diplomatie et des organisations internationales.

Andy Brown, président de l'Energy Institute, a déclaré :

« Le Prix du Président est la plus haute distinction décernée par l'Energy Institute à des personnes dont les réalisations ont eu un impact transformateur sur l'énergie mondiale. La vision et le leadership de Lei ont fait de lui l'un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de l'énergie. Grâce à Envision, il façonne le système énergétique de l'IA en fournissant une base infinie, intelligente et abordable pour tous. »

Selon l'Institut, ce prix reflète la reconnaissance croissante du fait que l'atteinte de la neutralité carbone dépendra non seulement des politiques, mais aussi des entreprises capables de construire et d'exploiter les infrastructures et les systèmes numériques qui rendent la transition viable et durable malgré les défis existants.

Lors de la remise du prix, M. Zhang a déclaré que le monde se trouvait à un moment charnière, car la technologie a fait baisser le coût des énergies renouvelables à un niveau où elles sont à la fois abordables et abondantes. Bien que le scepticisme persiste, il a établi un parallèle historique avec le XIIIe siècle, lorsque le papier était considéré comme une alternative inférieure au parchemin, jusqu'à ce que son prix abordable brise le monopole du savoir et ouvre l'accès à la masse.

M. Zhang s'est montré optimiste quant à l'avenir de l'humanité, déclarant : « L'ère des combustibles fossiles est révolue. Ce qui va suivre n'est pas seulement un nouveau système énergétique, mais un nouvel horizon pour l'humanité. Lorsque l'énergie deviendra abondante et accessible, comme l'était autrefois le papier pour le savoir, elle libérera l'intelligence, restaurera la dignité et remodèlera la coopération. C'est ainsi que nous créerons une nouvelle prospérité pour la civilisation. »

Zhang est une voix influente dans les sphères internationales de l'énergie et du climat. Il a cofondé la Global School of Sustainability avec la London School of Economics et a été nommé parmi les « 100 leaders climatiques les plus influents de 2025 » par le magazine TIME.

Le professeur Nicholas Stern, président de la Global School of Sustainability, a déclaré :

« Le développement durable est la seule voie vers une croissance forte et sûre. La durabilité est la nouvelle prospérité. L'engagement de Lei à mettre la technologie au service des défis énergétiques communs de l'humanité, associé à son extraordinaire créativité et à son dynamisme, constituent un exemple puissant du type de leadership dont nous avons besoin alors que nous accélérons le rythme du changement à travers le monde. »

Fondée en 2007, Envision a élaboré sa stratégie autour de l'idée que l'énergie propre n'est pas seulement un impératif environnemental, mais aussi le fondement de nouvelles opportunités économiques. Elle a récemment annoncé le lancement mondial de Dubhe, un modèle de fondation énergétique révolutionnaire qui permettra aux systèmes énergétiques de s'adapter à l'IA, façonnant ainsi le système énergétique de l'IA.

Energy Institute (EI) est l'organisme professionnel agréé qui regroupe les personnes travaillant dans le domaine de l'énergie à travers le monde. Son objectif est de créer un avenir énergétique meilleur en accélérant une transition mondiale équitable vers le zéro net. L'International Energy Week, organisée par l'EI, rassemble chaque année à Londres des décideurs politiques, des leaders industriels et des experts.

Voici le texte intégral du discours :

Créer une nouvelle prospérité pour la civilisation

Je suis profondément honoré de recevoir ce prix. Il s'agit non seulement d'une reconnaissance pour mon équipe et moi-même, mais aussi d'une affirmation de notre vision commune : celle de créer une nouvelle prospérité pour la civilisation.

Nous sommes à un moment charnière du développement de la civilisation. L'intelligence artificielle fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère en matière de demande énergétique. Au cours des 50 prochaines années, la demande mondiale en électricité pourrait être multipliée par dix. Tout comme personne n'aurait pu prédire une multiplication par cent de la demande énergétique avant l'invention de la machine à vapeur.

Dans le même temps, la crise climatique s'intensifie. Avec des réserves limitées de combustibles fossiles, nous devons nous poser une question fondamentale :

comment pouvons-nous assurer la prospérité à long terme de la civilisation?

Cette urgence nous pousse à construire une nouvelle base énergétique, un système reposant sur trois piliers clés : l'infinité, l'intelligence et le faible coût.

Il est encourageant de constater que cette vision est en train de devenir réalité. Autrefois coûteuses, les énergies renouvelables ont désormais dépassé les combustibles fossiles en termes de compétitivité des coûts. Grâce à des innovations à grande échelle, la Chine a contribué à faire baisser les coûts mondiaux de l'énergie éolienne, solaire et du stockage d'énergie d'environ 90 %, rendant les énergies renouvelables abordables.

Mais ces progrès s'accompagnent de doutes. Certains confondent « abondance » et « surcapacité ». D'autres considèrent l'« accessibilité financière » avec suspicion.

Cela me rappelle un malentendu datant d'il y a mille ans. Au XIIIe siècle, lorsque la technologie de fabrication du papier venue de Chine est arrivée en Europe, le papier a été rejeté comme un substitut « bon marché et fragile » au parchemin. L'empereur Frédéric II a même déclaré que les documents écrits sur papier n'étaient pas valables. Pour les élites de l'époque, le papier bon marché n'avait pas la dignité du parchemin coûteux.

Et pourtant, c'est précisément cette accessibilité, ce « faible coût », qui a brisé le monopole du savoir. Il a permis aux gens ordinaires d'accéder au savoir et a finalement contribué à déclencher la Renaissance.

L'histoire nous enseigne que la civilisation progresse grâce à l'abondance et à l'accessibilité. Aujourd'hui, cette abondance jette les bases d'un nouveau système énergétique.

Elle libérera tout le potentiel de l'IA, repoussant les limites supérieures de la civilisation. Une multiplication par dix de la demande en électricité n'est pas un fardeau, mais le terreau de l'évolution informatique. Sans une énergie abondante et intelligente, la fleur de l'IA ne peut s'épanouir pleinement.

Elle permettra également de préserver la dignité de l'humanité et de protéger les fondements de la civilisation. En Afrique, des systèmes hors réseau éclairent pour la première fois des villages isolés. Au Pakistan, les panneaux solaires sont devenus l'un des cadeaux de mariage les plus prisés. Au Moyen-Orient, l'électricité abordable permet le dessalement, qui transforme le désert en terres agricoles. Dans les montagnes reculées d'Asie du Sud-Est, des stations de base alimentées par l'énergie éolienne connectent les enfants au savoir mondial.

L'humanité passera de la concurrence pour des ressources limitées au développement conjoint des flux infinis de la nature, construisant ainsi une nouvelle civilisation fondée sur la coopération.

L'ère des combustibles fossiles touchera à sa fin. Ce qui émergera ensuite ne sera pas seulement un nouveau système énergétique, mais un nouvel horizon pour l'humanité. Lorsque l'énergie deviendra abondante et accessible, comme l'était autrefois le papier pour le savoir

Elle libérera l'intelligence.

Elle restaurera la dignité.

Elle redéfinira la coopération.

C'est ainsi que nous créerons une nouvelle prospérité pour la civilisation.

- fin -

