GATINEAU, QC, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse afin de présenter les récents résultats de son nouveau système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes. Ce nouveau système a permis au Ministère d'analyser la vague de chaleur qui a été observée durant la semaine du 17 juin en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Les résultats de l'attribution rapide permettront de montrer dans quelle mesure les changements climatiques d'origine anthropiques ont affecté la probabilité d'occurrence de cette vague de chaleur en particulier.

Des climatologues et des météorologues tiendront une séance d'information et répondront aux questions.

Le point de presse aura lieu sur Zoom. Les représentants des médias auront la possibilité de poser des questions après la séance d'information.

Activité : Séance d'information et point de presse (bilingues) Date : Le mardi 9 juillet 2024 Heure : 13 h (HAE) Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias désirant assister au point de presse sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada afin d'obtenir de plus amples renseignements ainsi que le lien Zoom.

Remarque à l'intention des médias : Une fois en ligne, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question. Il s'agira de la seule occasion pour les représentants des médias de s'entretenir avec des météorologues et des climatologues d'Environnement et Changement climatique Canada au sujet du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes et des résultats de son analyse sur les récentes vagues de chaleur.

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]