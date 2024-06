GATINEAU, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a présenté les perspectives saisonnières pour l'été 2024. Les experts prévoient des températures supérieures à la normale dans la majeure partie du Canada et des températures inférieures à la normale sur la côte de la Colombie-Britannique.

Déjà ce printemps, des conditions de sécheresse et des feux de forêt se sont déclarés en Colombie‑Britannique et en Alberta. ECCC prévoit que le niveau de précipitations inférieur à la normale se poursuivra au cours des mois d'été dans la majeure partie du Canada.

Les changements climatiques ont des répercussions sur la santé, la sécurité et la qualité de vie des Canadiens. Nous sommes déjà confrontés à des conditions climatiques sans précédent qui augmentent la fréquence des feux de forêt et des vagues de chaleur.

Le fait de comprendre la cause et les risques des phénomènes météorologiques extrêmes peut aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées pour demeurer en sécurité, et protéger leur santé et leurs biens. Pour cette raison, les climatologues d'ECCC ont élaboré un nouveau système d'attribution météorologique qui permet d'établir rapidement le lien entre les épisodes de chaleur extrême et les changements climatiques causés par les activités humaines. Dans un délai d'environ une semaine suivant un épisode de chaleur extrême, les climatologues peuvent désormais décrire le rôle joué par les changements climatiques causés par les activités humaines et déterminer si ceux-ci ont augmenté la probabilité ou l'intensité de cet épisode.

Les alertes météorologiques aident les Canadiens à se préparer aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance. Nous invitons la population à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et à se préparer aux aléas météorologiques en élaborant un plan d'urgence ou en adaptant leurs déplacements. Les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN pour recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur leurs appareils mobiles.

Afin d'assurer l'équité pour toutes les générations, le Canada doit continuer de lutter contre les changements climatiques tout en s'adaptant aux nouvelles réalités déjà observées. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a collaboré avec tous les ordres de gouvernement et les groupes autochtones afin d'élaborer la Stratégie nationale d'adaptation. La Stratégie est un plan d'action qui mobilise l'ensemble de la société et qui vise à réduire le risque de catastrophes associées au climat, à améliorer les résultats pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures résilientes et à soutenir une économie forte et ses travailleurs.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle du pays pour les renseignements météorologiques et les avertissements de temps violent et s'engage à fournir aux Canadiens des renseignements météorologiques précis et actualisés, y compris des alertes de temps violent.

est la source officielle du pays pour les renseignements météorologiques et les avertissements de temps violent et s'engage à fournir aux Canadiens des renseignements météorologiques précis et actualisés, y compris des alertes de temps violent. Les changements climatiques entraînent des températures extrêmes plus fréquentes que par le passé, augmentant la gravité des vagues de chaleur et les risques de sécheresse et de feux de forêt.

Les changements climatiques entraînent également des précipitations plus intenses, qui devraient accroître les risques d'inondation en milieu urbain. De plus, les inondations côtières devraient augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle locale. L'intensité des ouragans les plus importants devrait également augmenter, bien que les experts ne s'attendent pas à voir le nombre total de cyclones tropicaux augmenter globalement.

en raison de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle locale. L'intensité des ouragans les plus importants devrait également augmenter, bien que les experts ne s'attendent pas à voir le nombre total de cyclones tropicaux augmenter globalement. Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web Météo d'Environnement et Changement climatique Canada , l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

