GATINEAU, QC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les experts d'Environnement et Changement climatique Canada ont présenté les prévisions météorologiques de la prochaine saison hivernale au Canada, qui devrait être marquée par des températures supérieures à la normale dans tout le pays.

Le phénomène El Niño, qui a contribué à des températures mondiales extrêmes au cours de l'été et de l'automne 2023, devrait se poursuivre au cours de l'hiver. Les conditions liées à El Niño, qui sont dues aux variations naturelles au sein du système climatique, contribueront probablement à des températures supérieures à la normale au Canada cet hiver. Elles amplifieront les effets du réchauffement induits par les changements climatiques d'origine humaine dans ce qui s'annonce comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité.

Malgré les prévisions d'un hiver relativement doux, l'arrivée de l'hiver apportera néanmoins des intempéries sous diverses formes, comme de la neige, du temps venteux et de la pluie verglaçante. Les Canadiens sont invités à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques hivernales et à se préparer aux événements météorologiques hivernaux en élaborant un plan d'urgence ou en adaptant leurs déplacements. Les alertes météorologiques aident les Canadiennes et les Canadiens à se préparer aux épisodes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les personnes. Les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN pour recevoir des notifications d'alertes météorologiques, peu importe où ils se trouvent au Canada.

Les changements climatiques entraînent des répercussions sur la fréquence, la durée et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes au Canada. Le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et encore plus rapidement dans le Nord du Canada, ce qui provoquera des événements météorologiques plus dommageables.

Le Canada doit continuer à lutter contre les principales causes des changements climatiques, mais nous devons également comprendre et réduire les risques liés aux changements actuels et nous adapter aux changements qui ne peuvent être évités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré une solide Stratégie nationale d'adaptation, une vision pansociétale visant à réduire les risques de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir une économie forte et ses travailleurs.

Faits en bref

Depuis longtemps, le phénomène El Niño affecte le Canada surtout en hiver et au printemps. Les hivers et les printemps sont plus doux que la normale dans l'Ouest, le Nord-Ouest et le Centre du Canada. En général, El Niño a des effets relativement mineurs sur le Sud-Est du Canada, y compris les Maritimes, durant l'hiver et au printemps.

Même si des phénomènes météorologiques extrêmes se produisaient dans un monde sans influence humaine sur le climat, des études récentes, notamment le sixième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont permis de constater que l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des chaleurs et des précipitations extrêmes peut probablement être attribuée à l'influence humaine.

L'Organisation météorologique mondiale de l'ONU a confirmé dans un rapport provisoire que l'année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée, avec une augmentation de la température mondiale de 1,4 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle du pays pour les renseignements météorologiques et les avertissements de temps violent et s'engage à fournir aux Canadiens des renseignements météorologiques précis et actualisés, y compris des alertes de temps violent.

Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web consacré à la météo du Ministère, l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

