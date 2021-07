Le chef de file en matière d'emballage, TricorBraun, a sondé les préférences et les habitudes alimentaires des consommateurs depuis le début de la pandémie

ST. LOUIS, 30 juin 2021 /CNW/ - Plus du tiers (34 %) des consommateurs américains de produits nutritifs, définis comme ceux qui prennent des vitamines, des minéraux ou des suppléments, disent qu'ils en prennent plus maintenant qu'avant le début de la COVID-19, tandis que plus du quart (27 %) des consommateurs canadiens de produits nutritifs expriment la même affirmation. Ces données ont été obtenues à partir du sondage de TricorBraun, « Nutritional Purchasing Since COVID-19 », un nouveau sondage commandé par TricorBraun, chef de file mondial de l'emballage, et mené en ligne par The Harris Poll.

« La COVID-19 a permis aux consommateurs de se concentrer davantage sur leur santé et, par conséquent, la consommation est à la hausse, a déclaré Becky Donner, vice-présidente principale, Marketing, Design and Engineering chez TricorBraun. « Les changements de comportement attribuables à la COVID-19 indiquent que les consommateurs ne sont pas disposés à prendre des risques pour leur santé, ce qui signifie qu'il est probable que nous continuerons de voir une augmentation de la consommation de vitamines, de minéraux et de suppléments à titre préventif. À mesure que cette catégorie de produits continue de croître, il est plus important que jamais que les marques nutritionnelles se distinguent, y compris par une conception d'emballage qui est aussi favorable au commerce électronique. »

Le sondage de TricorBraun, « Nutritional Purchasing Since COVID-19 », a porté sur plus de 1 600 acheteurs de vitamines, de minéraux ou de suppléments aux États-Unis depuis le début de la pandémie de COVID-19 et plus de 800 acheteurs de produits nutritifs depuis le début de la pandémie de COVID-19 au Canada. Le sondage visait à mieux comprendre l'incidence de la COVID-19 sur les comportements et les tendances d'achat des consommateurs en matière de nutrition, ainsi que leurs préférences en matière d'emballage.

Augmentation de la consommation selon l'âge depuis le début de la COVID-19

Le sondage de TricorBraun a révélé que parmi les consommateurs américains de produits nutritifs, 45 % des personnes de 45 à 54 ans consomment plus de produits depuis le début de la COVID-19, tandis que 39 % des 35 à 44 ans en font autant, de même que 34 % des 18 à 34 ans. Les consommateurs américains de produits nutritifs âgés de 55 ans et plus (26 %) disent également prendre plus de vitamines, de minéraux ou de suppléments depuis le début de la COVID-19.

Parmi les consommateurs de produits nutritifs au Canada, 37 % des adultes de 35 à 44 ans consomment davantage de produits depuis le début de la COVID-19, tandis que 36 % des 18 à 34 ans en font autant. Il y a 30 % des consommateurs canadiens âgés de 45 à 54 ans qui disent prendre beaucoup plus ou un peu plus de vitamines, de minéraux ou de suppléments, tandis que 17 % des 55 ans et plus en font autant.



États-Unis : Consommation accrue de produits nutritifs depuis le début de la COVID-19 Canada : Consommation accrue de produits nutritifs depuis le début de la COVID-19 Tranche d'âge : 18 à 34 ans 34 % 36 % Tranche d'âge : 35 à 44 ans 39 % 37 % Tranche d'âge : 45 à 54 ans 45 % 30 % Tranche d'âge : 55 ans et plus 26 % 17 %

Sondage de TricorBraun, « Nutritional Purchasing Since COVID-19 », mené par The Harris Poll

Principales raisons d'acheter des produits nutritifs depuis le début de la COVID-19

Parmi les consommateurs américains qui ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis le début de la COVID-19, les principales raisons de la consommation sont le soutien de l'immunité (52 %), l'équilibre de la nutrition quotidienne (48 %) et la prévention de nouveaux problèmes de santé ou maladies (32 %). Les résultats sont semblables chez les acheteurs canadiens, à savoir appuyer l'immunité (55 %), équilibrer la nutrition quotidienne (43 %) et prévenir de nouveaux problèmes de santé ou maladies (32 %).

Selon le sondage de TricorBraun, parmi les consommateurs américains qui ont acheté des produits nutritifs depuis le début de la COVID-19, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire qu'elles ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments pour soutenir l'immunité (58 % contre 46 %) et la santé osseuse (31 % contre 25 %). Par ailleurs, les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'avoir acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments pour améliorer leur mémoire (20 % contre 12 %) et pour la nutrition sportive (17 % contre 6 %).

Parmi les consommateurs canadiens qui ont acheté des produits nutritifs depuis le début de la COVID-19, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire qu'elles ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments pour soutenir l'immunité (60 % contre 50 %) et la santé des os (38 % contre 23 %). Les hommes sont plus de trois fois plus susceptibles que les femmes d'avoir acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments alimentaires pour le sport (15 % contre 4 %).

Comparaison des achats en ligne et en magasin

Selon le sondage de TricorBraun, parmi ceux qui ont acheté des produits nutritifs avant le début de la COVID-19 aux États-Unis, 36 % disent avoir changé d'endroit où ils achètent principalement des vitamines, des minéraux ou des suppléments durant la pandémie. Ainsi, un consommateur sur quatre (25 %) dit avoir fait principalement des achats en magasin pour ces produits avant la pandémie, cependant, il affirme surtout magasiner en ligne maintenant. Enfin, 11 % des consommateurs affirment avoir surtout fait des achats en ligne avant la pandémie et maintenant faire des achats principalement en magasin pour les mêmes produits.

Au Canada, 25 % de ceux qui ont acheté des produits nutritifs avant le début de la COVID-19 disent qu'ils ont changé d'endroit où ils achètent principalement des vitamines, des minéraux ou des suppléments pendant la pandémie. Ainsi, 18 % disent qu'ils faisaient leurs achats principalement en magasin pour ces produits avant la pandémie, mais qu'ils magasinent surtout en ligne maintenant. De même, 7 % disent qu'ils magasinaient principalement en ligne avant la pandémie et qu'ils font leurs achats surtout en magasin maintenant.



ÉTATS-UNIS Canada Achats principalement effectués en magasin avant la pandémie, maintenant en ligne 25 % 18 % Achats principalement effectués en ligne avant la pandémie, maintenant en magasin 11 % 7 %

Sondage de TricorBraun, « Nutritional Purchasing Since COVID-19 », mené par The Harris Poll

« Qu'il s'agisse d'entreprises bien connues dans le domaine de la nutrition ou de marques émergentes en ligne, la COVID-19 a propulsé la croissance des produits nutritifs vendus par l'entremise du commerce électronique, a déclaré Becky Donner. La pandémie a changé le nombre de consommateurs qui magasinent, et cela a une incidence sur la façon dont les fabricants de produits emballés et nutritifs devraient envisager d'emballer leurs produits. Une stratégie d'emballage en ligne, en plus d'une stratégie d'emballage en magasin, est essentielle. Le simple fait de réutiliser les emballages des étagères pour le commerce électronique présente plusieurs risques, y compris le risque élevé d'expédier des produits endommagés, ce qui entraîne une expérience négative pour les consommateurs. »

Nouvelle tendance en matière d'emballage durable

Le sondage de TricorBraun montre que pour près de 70 % des consommateurs américains de produits nutritifs, l'emballage durable[1] n'est ni plus ni moins important, ni moins important, ou n'a jamais été important pour eux depuis le début de la pandémie; au Canada, 74 % affirment la même chose. Par ailleurs, près du tiers (30 %) des consommateurs américains qui achètent des vitamines, des minéraux ou des suppléments affirment que, lorsqu'ils achètent ces produits, les emballages durables sont plus importants pour eux depuis le début de la COVID-19, tandis que 25 % des Canadiens affirment que l'emballage durable est plus important pour eux depuis le début de la pandémie.

« Lorsque la COVID-19 a frappé, l'emballage durable s'est effacé derrière le principe de sécurité, a déclaré Becky Donner. Cependant, à mesure que les consommateurs continuent de se fier au commerce électronique et à la livraison, ils sont très conscients des effets de leurs achats sur l'environnement et nous constatons que cette sensibilisation prend de l'ampleur chez les consommateurs de produits nutritifs. L'emballage durable est en train de réapparaître comme un besoin plutôt que comme quelque chose de souhaitable. »

Les emballages durables sont plus importants pour les jeunes consommateurs

Selon le sondage, parmi les consommateurs américains qui ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis le début de la COVID-19, les personnes de 18 à 54 ans (35 %) sont plus susceptibles que celles de 55 ans et plus (20 %) de dire que l'emballage durable est plus important pour elles lorsqu'elles achètent des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis l'apparition de la pandémie. Le sondage révèle des résultats semblables au Canada : les 18 à 34 ans (34 %) sont plus susceptibles que les 45 ans et plus (20 %) de dire que l'emballage durable est plus important pour eux lorsqu'ils achètent des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis le début de la COVID-19.

À propos du sondage

Ce sondage a été mené en ligne par The Harris Poll au nom de TricorBraun du 8 au 11 décembre 2020 auprès d'adultes âgés de 18 ans et plus aux États-Unis (n=2 028, dont 1 679 ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis l'apparition de la COVID-19) et au Canada (n=1 066, dont 801 ont acheté des vitamines, des minéraux ou des suppléments depuis le début de la COVID-19). Ce sondage en ligne n'est pas fondé sur un échantillon probabiliste et, par conséquent, aucune estimation de l'erreur d'échantillonnage théorique ne peut être calculée.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est le plus important distributeur d'emballages primaires en Amérique du Nord. Nous offrons des solutions novatrices dans un large éventail de marchés finaux pour les contenants en plastique et en verre, les capuchons, les distributeurs, les tubes et les flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé propose une conception avant-gardiste, guidée par la perspicacité des consommateurs et des solutions créatives. En tant que premier acheteur de produits d'emballage dans le monde, nous tirons parti de notre expertise dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre présence étendue et durable, de notre pouvoir d'achat inégalé et de notre envergure pour trouver les meilleurs partenaires d'approvisionnement et fournir des solutions rentables à nos clients. TricorBraun est présent dans plus de 50 endroits dans le monde. Visitez tricorbraun.com.

[1] par exemple, emballage fait de matériaux recyclés ou réutilisables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jennifer Frighetto | [email protected] | 847 702-5304, www.tricorbraun.com

Liens connexes

www.tricorbraun.com