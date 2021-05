Le Groupe consultatif stratégique se compose de chefs de file du secteur des métaux et des mines, des relations communautaires et des marchés financiers.

TORONTO, 18 mai 2021 /CNW/ - EnviroGold Global (Can) Ltd. (« EnviroGold Global »), une entreprise spécialisée en technologies propres qui accélère la transition du monde vers une économie des ressources circulaires, a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son Groupe consultatif stratégique et technique. Le Groupe consultatif améliore considérablement l'accès d'EnviroGold Global à une expertise dans des domaines essentiels à sa mission. Les conseillers stratégiques d'EnviroGold Global fourniront des conseils et du soutien au conseil d'administration et à l'équipe de direction de l'entreprise. Voici les personnes qui composeront le Groupe consultatif stratégique, ainsi que leurs compétences :

Mike Norred : Personne qualifiée (estimation des ressources), géologie, génie minier, économie et stratégie

: Personne qualifiée (estimation des ressources), géologie, génie minier, économie et stratégie J. Paul Austin III : Stratégie de la direction, Gouvernance, Marchés financiers, Financement des entreprises

: Stratégie de la direction, Gouvernance, Marchés financiers, Financement des entreprises Elaine Barkdull-Spencer : Relations communautaires, mobilisation des intervenants, développement économique

: Relations communautaires, mobilisation des intervenants, développement économique Ron Leiken , CEM, QEP : Délivrance de permis, Environnement, santé et sécurité (ESS)

Les biographies et les renseignements professionnels des conseillers stratégiques et techniques sont affichés sur le site Web d'EnviroGold.

« Nous nous estimons chanceux d'avoir mis sur pied un Groupe consultatif stratégique et technique exceptionnel, composé de personnes compétentes, talentueuses et expérimentées qui fourniront un soutien essentiel à notre équipe, alors que nous faisons évoluer notre entreprise de transformation des résidus miniers et d'autres flux de déchets miniers en une ressource rentable, a déclaré Dr Mark Thorpe, chef de la direction et directeur, EnviroGold Global. Nos conseillers stratégiques améliorent les capacités de notre équipe et nous aideront à atteindre nos objectifs stratégiques. Nous poursuivrons ainsi la commercialisation de nos solutions complètes pour la récupération des résidus, afin de réduire les passifs non courants et de croître comme entreprise, pour réaliser notre plein potentiel en tant que chef de file en matière d'ESG. », continue Dr Thorpe.

À propos d'EnviroGold Global

EnviroGold Global, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui capitalise sur les bonnes pratiques environnementales et qui répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant de façon rentable la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold Global tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold Global a acquis des droits d'assainissement sur trois sites de résidus miniers précieux, essentiels et stratégiques en Amérique du Nord et agrandit activement le pipeline important de retraitement de l'entreprise.

