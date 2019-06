Enveloppe stratégique fintech Desjardins de 45M$

Desjardins annonce la création d'un véhicule d'investissement dédié à la technologie financière

LÉVIS, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins annonce la création de son enveloppe stratégique fintech, qui a pour mission d'investir dans des entreprises utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes. Il s'agit d'un investissement stratégique pour le compte propre du Mouvement Desjardins, aux bénéfices de ses membres et clients et qui sera géré par Desjardins Capital, le bras du placement privé de Desjardins.

Les investissements viseront à :

Rehausser de façon significative la qualité de l'expérience que Desjardins fait vivre à ses membres et clients en favorisant l'accélération de sa transformation numérique;

que Desjardins fait vivre à ses membres et clients en favorisant l'accélération de sa transformation numérique; Identifier des occasions d'investissement en technologie et de nouveaux modèles d'affaires permettant de simplifier les façons de faire , d'améliorer la productivité, de soutenir la croissance et de continuer à offrir des produits et services distinctifs ;

, de et de ; Accéder aux meilleures technologies financières à travers le monde.

« La transformation numérique modifie en profondeur la relation entre les consommateurs et les entreprises dans de nombreux secteurs. Les services financiers ne font pas exception. Cette enveloppe d'investissement permettra à Desjardins d'accroître son rôle de leader socio-économique en connectant les membres des communautés, les entreprises, et en engageant la conversation avec eux sur les plateformes numériques, » déclare Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Un premier investissement annoncé

Desjardins annonce un premier investissement dans X-TELIA, le principal opérateur public de la technologie LoRaWAN au Québec dans le secteur de l'Internet des objets et de la domotique. La technologie LoRaWAN est un réseau sans fil qui supporte les nouvelles applications rendant les villes plus intelligentes, l'industrie plus performante et les citoyens plus en sécurité. Créée en octobre 2016, l'entreprise désire étendre rapidement son réseau au Québec et au Canada.

À titre d'exemple, la technologie développée par X-TELIA permet, dans le cadre d'un projet pilote de Sollio Agriculture, la division agricole de La Coop fédérée, l'installation de capteurs intelligents sur les silos d'agriculteurs afin de mesurer le niveau de grain et ainsi en faciliter le ravitaillement.

En plus de permettre à une jeune entreprise prometteuse d'étendre son réseau dans les régions rurales du Québec, l'investissement permettra donc également de contribuer au plan de modernisation de La Coop fédérée, un partenaire important de Desjardins.

