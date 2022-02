Entretien entre les premiers ministres François Legault et Jean Castex - Le Québec et la France veulent accroître fortement leurs coopérations économiques en misant sur l'innovation et la décarbonation de l'économie

QUÉBEC et PARIS, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les premiers ministres du Québec, M. François Legault, et de la République française, M. Jean Castex, se sont entretenus en visioconférence aujourd'hui afin de convenir des priorités stratégiques de la relation France-Québec en préparation de la Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois déplacée à l'automne 2022.

Les chefs de gouvernement ont fait le point sur la situation sanitaire au Québec et en France. Ils ont salué la résilience des populations française et québécoise et le dévouement des femmes et des hommes œuvrant au sein des systèmes de santé de part et d'autre de l'Atlantique.

MM. Legault et Castex ont aussi exprimé leur volonté commune de soutenir une relance vigoureuse et durable, accompagnée d'une augmentation significative et mutuellement bénéfique des échanges économiques entre la France et le Québec, ainsi que des projets conjoints portés par la société civile dans de nombreux domaines d'intérêt partagé.

Dans le même esprit, les premiers ministres ont annoncé leur intention de faire de 2023 l'Année de l'innovation franco-québécoise. L'objectif sera de mettre en lumière l'expertise française et québécoise en matière d'innovation et de favoriser de nouveaux partenariats bénéficiant aux deux territoires dans des secteurs de pointe comme l'intelligence artificielle, le quantique et la cybersécurité, l'aérospatiale, l'hydrogène, les industries culturelles et créatives, la décarbonation de l'économie, la transition énergétique, l'économie circulaire, la décarbonation des transports ainsi que les sciences de la vie et la santé. La programmation et les secteurs d'innovation ciblés seront dévoilés au cours de l'année 2022.

Les deux premiers ministres ont d'ailleurs annoncé à cette occasion la signature prochaine d'une entente de coopération entre Investissement Québec International et Business France, qui permettra l'échange de bonnes pratiques en matière d'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers en plus de dynamiser les relations commerciales et les flux d'investissements entre les deux territoires.

MM. Legault et Castex ont également annoncé la création prochaine de la Chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression. Sous le leadership des Fonds de recherche du Québec, du gouvernement du Québec, de l'Université du Québec à Chicoutimi, du Centre national de recherche scientifique (CNRS-France) et du ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Chaire aura pour mandat de porter un regard scientifique interdisciplinaire sur les problématiques, enjeux et débats contemporains sous-tendant la liberté d'expression au sein de la société par la production et la diffusion de connaissances ainsi que la formation de différents publics.

Les premiers ministres ont aussi confirmé l'engagement et la contribution du Québec à l'égard de la Cité internationale de la langue française, établie au Château de Villers-Cotterêts, dans la région des Hauts-de-France. Le Québec est un partenaire pionnier et majeur de ce projet mis sur pied par le président de la République française en mars 2018 et confié au Centre des monuments nationaux (CMN). Véritable laboratoire de la Francophonie, lieu international de référence sur la culture, la création, l'innovation et la recherche sur la langue française, la Cité prévoit accueillir environ 200 000 visiteurs par an. La participation du Québec, par la mise à disposition de ressources et de son expertise, contribue à la promotion du dynamisme et de la diversité de la langue française.

Enfin, dans la foulée de la COP26, les premiers ministres ont poursuivi les discussions sur les actions à prendre pour accélérer la décarbonation de l'économie et ont discuté des synergies possibles dans les domaines de l'électrification des transports, des batteries et de l'hydrogène vert. Les deux premiers ministres ont évoqué l'importance de la finance durable pour atteindre ces objectifs ambitieux et l'intérêt de maintenir entre la France et le Québec un dialogue étroit dans ce domaine.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 642-5321