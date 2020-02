Entreprise basée à Montréal exceptionnellement bien placée pour répondre à la demande de masques médicaux lors de l'épidémie de coronavirus

Avec trois décennies d'expertise scientifique et un vaste réseau mondial de fournisseurs de matières premières, Medicom est dans une position unique pour répondre à la demande exponentielle de produits tels que les masques faciaux lors de crises sanitaires mondiales comme l'actuelle épidémie de coronavirus. Les activités de fabrication de Medicom sont stratégiquement réparties sur trois continents. En conséquence, lorsque le gouvernement chinois a temporairement interdit l'exportation de masques médicaux le 31 janvier, la société a pu augmenter les opérations de fabrication de masques dans les usines de production en France et aux États-Unis.

L'usine Kolmi-Hopen du groupe Medicom, située près d'Angers, en France, fonctionne actuellement à pleine capacité pour répondre à la demande exponentielle générée par la crise du coronavirus. Dans des circonstances normales, l'usine fabrique plus de 170 millions de masques par an. Elle a actuellement des commandes pour 500 millions d'unités. En réponse à l'augmentation de la demande mondiale, les employés font des heures supplémentaires et du personnel supplémentaire est engagé pour augmenter encore la production. La presse locale a largement couvert l'événement, incluant des rapportages de : RTL, 20 Minutes, BMF TV, France Info, Ouest-France, C News et France TV.



L'usine américaine du groupe, UME, située à Augusta, en Géorgie, a également augmenté la production de masques, en ajoutant des équipes supplémentaires et en se procurant des matières premières supplémentaires pour aider à compenser l'impact de l'interdiction d'exportation chinoise.

Le coronavirus de Wuhan n'est pas la première expérience de l'entreprise à répondre à la demande en cas de pandémie. En fait, Medicom a été fondée en 1988 pour aider à protéger les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la société a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections pendant les pandémies de grippe aviaire, de SRAS, de H1N1 et d'Ebola.

En plus de ses masques respiratoires filtrant les particules N95 approuvés par le NIOSH, Medicom offre une vaste sélection de masques médicaux dans les trois niveaux de protection ASTM, ainsi que son nouveau désinfectant de surface ProSurface, que l'EPA a reconnu comme étant efficace contre le coronavirus humain, y compris la nouvelle souche Wuhan de coronavirus, le tuant en une minute seulement lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions de l'étiquette.

Pour plus d'informations sur les solutions de contrôle des infections de Medicom, y compris sa vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle des infections à usage unique et préventifs de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, de laboratoire et de la santé et de la beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, et Medicom Asie à Hong Kong.

