Entrepreneuriat et innovation - La Ville de Montréal octroie un financement de 3,58 M$ pour soutenir la croissance d'entreprises sur son territoire

MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal soutient l'entrepreneuriat et l'innovation en attribuant 3,58 M$ à différents organismes pour contribuer à la croissance des entreprises sur son territoire. Le soutien offert vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial en offrant un accompagnement adapté à la diversité des entreprises montréalaises, notamment les jeunes pousses (start-ups) et les entreprises collectives. Ce financement est possible grâce à l'entente Réflexe Montréal, conclue avec le gouvernement du Québec.

« Montréal est un chef de file reconnu mondialement en matière d'innovation technologique, de créativité numérique et d'économie sociale. L'économie de Montréal et en particulier ses entrepreneurs pourront avoir accès à des services de qualité et pertinents, capables de répondre aux besoins qu'ils rencontrent en cette période de grands changements et d'incertitude économique. Ces organismes pourront soutenir nos entrepreneurs dans leur démarrage, en plus d'appuyer les femmes, ainsi que les personnes issues des minorités ethnoculturelles dans leurs projets d'entreprises. Nous sommes persuadés que les organismes soutenus pourront contribuer à notre vision de la relance verte et inclusive », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Depuis 32 ans, Microcrédit Montréal représente la porte d'entrée dans l'écosystème entrepreneurial pour beaucoup d'entrepreneur·e·s, surtout pour les personnes immigrantes, issues des communautés culturelles et pour les femmes entrepreneures. Grâce au soutien de la Ville de Montréal, nous pouvons continuer d'aider les entrepreneur·e·s à réaliser leur rêve entrepreneurial avec assurance et dignité. C'est une belle occasion de rappeler que les micro-crédits, ce sont des petits prêts qui changent des vies et qui rapportent gros à la société. En effet, toutes ces personnes, qui n'auraient pas eu accès à du financement autrement, peuvent maintenant contribuer à l'épanouissement de leur communauté et à la vitalité économique, sociale et culturelle de la Ville de Montréal », a souligné Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal.

« Zú est reconnaissant de ce soutien très significatif de la Ville de Montréal, qui lui permettra notamment d'offrir un nouveau modèle d'accompagnement en continu basé sur les principes du Venture Mentoring Service du MIT. Grâce à ce financement, 150 jeunes pousses bénéficieront d'un mentorat de haut calibre d'une durée minimale d'un an, de nombreuses occasions de financement, d'ateliers et d'outils à la fine pointe de la technologie, d'événements d'envergure, ainsi que de l'accès à des espaces de collaboration et d'expérimentation technologique en plein cœur du centre-ville. Nous sommes impatients d'accompagner vers la croissance ces entrepreneurs techno-créatifs et de les soutenir afin de bâtir ensemble un des écosystèmes les plus responsables et dynamiques de la métropole », a affirmé Dimitri Gourdin, directeur général de Zú.

CTS Santé

Montant : 375 000 $

Objectif : Accompagner 30 jeunes pousses en s'appuyant sur des entrepreneurs en résidence et un réseau d'une quarantaine d'experts. L'accompagnement cible la validation clinique, la commercialisation, la stratégie de pénétration de marché, le développement de produits, etc.

Zù

Montant : 375 000 $

Objectif : Offrir à 150 jeunes pousses un accompagnement en continu, mettant en application la méthode Venture Mentoring Service, provenant du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dans le cadre de cette méthodologie, l'entrepreneur est jumelé à 3 à 5 mentors complémentaires par leurs expertises et expériences qui se rencontrent en groupe. L'entrepreneur a ainsi accès, de façon simultanée, à plusieurs perspectives pour prendre rapidement une décision stratégique ou mettre en place un plan d'action étoffé ciblant un défi d'affaires rencontré.

MTLab

Montant : 375 000 $

Objectif : compléter l'offre de services de l'incubateur en structurant l'aide aux anciens participants pour les aider à poursuivre leur croissance. Les activités principales seront l'accompagnement personnalisé, le maillage alumni-clients, un réseau d'échange entre pairs, l'accès à des experts, des tarifs préférentiels à des fournisseurs agréés et l'augmentation du nombre d'évènements pour l'écosystème.

HEC Montréal

Montant : 375 000 $

Objectif : soutenir la consolidation et l'amélioration du programme d'incubation inclusif de l'organisme en y intégrant davantage de services d'accompagnement spécialisés dans les secteurs de la cybersécurité et les technologies en lien avec le commerce de détail. 135 entreprises bénéficieront de coaching/mentorat sectoriel, bootcamps, interventions sur la commercialisation et de développement du leadership.

Maison de l'innovation sociale

Montant : 578 250 $ pour 2023-2026

Objectif : constituer 3 cohortes de l'Incubateur civique entre 2023 et 2026, soit jusqu'à 60 équipes, qui amorceront des projets à haut potentiel d'impact social systémique, grâce à un accompagnement de 5 mois destiné aux citoyens, collectifs et petits OBNL.

Réseau Coop, organisme d'accompagnement des coopératives de travail

Montant : 500 000 $ pour 2023-2026

Objectif : soutenir le développement de coopératives de travail de l'agglomération montréalaise en offrant un service spécialisé en démarrage et croissance de coopératives. La contribution s'adresse à un tissu diversifié d'entreprises collectives, fort de pratiques démocratiques et d'une vie associative dynamique, qui constitue un atout majeur dans la résilience des villes.

Microcrédit Montréal

Montant : 1 000 000 $ pour 2023-2026

Objectif : faciliter l'accès au capital et au développement des compétences des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont des difficultés à accéder au réseau traditionnel de financement, notamment les personnes immigrantes, les personnes issues des communautés culturelles et les femmes.

