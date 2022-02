Entrepreneuriat collectif - Un investissement de plus de 13,6 M$ pour l'agrandissement du Centre de services communautaires et culturels de Repentigny -- Centre à Nous

REPENTIGNY, QC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, M. François Legault, en compagnie de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec accorde plus de 13,6 millions de dollars au Centre de services communautaires et culturels de Repentigny -- Centre à Nous.

Ce projet, évalué à près de 35 millions de dollars, vise la construction d'un nouveau pavillon à l'immeuble actuel. Cet ajout majeur permettra au Centre de services communautaires et culturels de Repentigny -- Centre à Nous d'accueillir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière comme occupant majeur. Également, huit organismes communautaires ou entreprises d'économie sociale, un centre de la petite enfance ainsi que deux salles de rencontres occuperont les locaux de ce pavillon.

À terme, le projet permettra à près de 30 organismes communautaires et entreprises d'économie sociale ainsi qu'au CISSS d'être regroupés sous un même toit. Ils pourront bénéficier de cette proximité afin de créer de meilleures synergies, au bénéfice de la communauté.

« Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui la création d'un nouveau pavillon au Centre à Nous. Ça va permettre d'aider plus d'organismes de la région en offrant de nouveaux locaux à loyers modiques. C'est important de soutenir nos organismes communautaires. C'est un projet qui est en bonne partie rendu possible grâce à la collaboration du CISSS qui occupera une partie du nouveau pavillon. Et c'est surtout rendu possible grâce à l'équipe exceptionnelle de Centre à Nous qui soutient l'action communautaire dans la région. Bravo! »

François Legault, premier ministre du Québec et député de l'Assomption

« À la base de toute entreprise d'économie sociale, il y a un souhait d'agir dans la collectivité et de répondre aux besoins spécifiques du milieu. Le nouveau pavillon du Centre à Nous s'inscrit dans cette dynamique et aura des retombées bénéfiques pour la population de Repentigny et de Lanaudière. Je suis très heureuse d'avoir participé à l'annonce de ce projet d'envergure dans notre belle région. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Investissement Québec est fier d'appuyer le Centre à Nous dans sa volonté d'étendre son offre de services et d'intervenir davantage auprès de la population lanaudoise dans le besoin. Notre équipe dédiée aux coopératives et aux autres entreprises de l'économie sociale accompagne quotidiennement ces entrepreneurs et dirigeants d'organismes qui ont à cœur de favoriser un développement économique et social durable, au bénéfice de nos collectivités. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Pour une entreprise d'économie sociale comme la nôtre, ce projet est majeur, à terme, le chiffre d'affaires projeté dépassera les 2 millions de dollars et deviendra le plus grand centre communautaire au Canada. Le seul carrefour en son genre au Québec ayant construit ses propres installations, au bénéfice de sa communauté et de sa région. »

Mario Morais, président du Centre à Nous

Le Centre de services communautaires et culturels de Repentigny -- Centre à Nous propose divers services aux organismes communautaires afin de les aider à répondre aux besoins de la population de Repentigny et de la MRC de L'Assomption. Il reçoit 250 000 $ du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), ainsi que des prêts totalisant 13 millions de dollars et provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour appuyer la réalisation de son projet.

et de la MRC de L'Assomption. Il reçoit 250 000 $ du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), ainsi que des prêts totalisant 13 millions de dollars et provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour appuyer la réalisation de son projet. Rappelons qu'en juin 2021 le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé l'attribution de 400 000 $ pour soutenir l'acquisition du terrain adjacent au bâtiment du Centre à Nous à Repentigny . Ce soutien financier a été accordé dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

. Ce soutien financier a été accordé dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Le projet est également appuyé par le Fonds du Grand Mouvement Desjardins et financé par le Centre Desjardins Entreprises - Lanaudière, par le Fonds immobilier de solidarité FTQ, par la Fiducie du Chantier de l'économie sociale et par la MRC de L'Assomption.

