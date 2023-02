MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Entreposage Montréal Mini-Storage (MMS), la plus grande entreprise d'entreposage libre-service Québécoise, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son plus récent établissement d'entreposage libre-service dans le quartier montréalais d'Hochelaga-Maisonneuve.

MMS a examiné plusieurs options avant d'opter pour la conversion de l'ancien complexe industriel situé stratégiquement au 5090, rue Hochelaga, une artère principale du quartier.

Ce dernier site, très attendu par les initiés de l'industrie et les clients, constitue le 23e établissement de libre entreposage de la marque montréalaise. Tweet this Entreposage Montreal Mini-Storage opens a new self-storage site in Hochelaga Maisonneuve. (Groupe CNW/Montreal Mini-Storage)

Le bâtiment converti comprendra environ 600 unités d'entreposage libre-service de 12 à 400 pieds carrés, situés sur deux étages, dans un environnement propre, sécurisé et chauffé, ainsi qu'un certain nombre de commodités pour accroître l'expérience de tous les clients d' Entreposage Montréal Mini-Storage.

Ce dernier site, très attendu par les initiés de l'industrie et les clients, constitue le 23e établissement de libre entreposage de la marque montréalaise.

"Poursuivant notre expansion à travers le Québec, Entreposage Montréal Mini-Storage est ravi de se joindre à la communauté d'Hochelaga-Maisonneuve et de la servir," a déclaré Jeffrey Climan, cofondateur et directeur des opérations de MMS." Le quartier est resté authentique et engagé envers les entreprises locales. En tant que société de libre-entreposage la plus fiable du Québec, il nous a semblé naturel de nous positionner parmi eux à Homa."

"Il s'agit d'une zone mal desservie où l'offre actuelle a été construite il y a de nombreuses années. En tant que tel, notre priorité absolue lors de la planification de ce site était d'offrir une conception écologique répondant aux normes de nos clients. À cette fin, nous avons intégré des systèmes d'éclairage et de climatisation très efficaces. Plus particulièrement, nous avons introduit une option d'entreposage libre-service accessible aux résidents qui préfèrent utiliser les transports en commun et éviter de traverser l'autoroute 25," explique Simon Berman, cofondateur et PDG d' Entreposage Montréal Mini-Storage .

Avec cette dernière ouverture, Entreposage Montréal Mini-Storage franchit la barre des 10 000 unités. Cela consolide la société québécoise en tant que plus grand fournisseur de services d'entreposage libre-service géré localement dans la province.

À propos d' Entreposage Montréal Mini-Storage - Depuis 2004, Entreposage Montréal Mini-Storage est fier de fournir de l'espace pour vos affaires.

Avec plus de 10 000 unités d'entreposage libre-service dans plus de 20 succursales idéalement situées au Québec, MMS est la plus grande marque d'entreposage libre-service de la province, à laquelle font confiance plus de 50 000 clients satisfaits.

Entreposage Montréal Mini-Storage reste fidèle à sa mission d'offrir des solutions d'entreposage et de logistique pour soutenir les gens des communautés qu'il dessert et leurs transitions de vie respectives.

Entreposage Montréal Mini-Storage est une filiale d'Avenir Immobilier, un groupe immobilier canadien axé sur le développement et la gestion de projets industriels et commerciaux à fort impact.

SOURCE Montreal Mini-Storage

Renseignements: Contact pour les médias : Margaux Chetrit, Directrice des affaires publiques, Mini-Entreposage Montréal, [email protected]