WENDAKE, QC, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) unissent leurs voix aujourd'hui pour souligner la détermination remarquable et tout le travail accompli par la communauté d'Opitciwan, alors qu'aujourd'hui marque l'entrée en vigueur de la LPSAO. Rappelons que le 3 novembre dernier, Opitciwan était la première autorité au Québec, et la quatrième au Canada, à adopter sa loi sur la protection de la jeunesse.

« Au nom des chefs de l'APNQL, je tiens à transmettre mes meilleurs vœux de solidarité à la communauté d'Opitciwan. Nos enfants sont l'espoir et l'avenir de nos peuples et ils méritent que nous unissions nos forces pour leur offrir un avenir prometteur. Les gouvernements des Premières Nations prendront toutes les mesures à leur disposition pour concrétiser les initiatives visant à offrir à leurs familles et à leurs enfants des services adéquats et adaptés à leurs besoins et à leurs cultures », affirme Lance Haymond, chef par intérim de l'APNQL.

« L'entrée en vigueur de la LPSAO est le reflet de l'évolution constante et des multiples pas franchis vers notre autodétermination en tant que Premiers Peuples. C'est l'occasion pour nous de remédier aux systèmes actuels de protection de l'enfance qui sont trop souvent axés sur le retrait des enfants de leur foyer et de leur communauté, et séparés de leur environnement culturel. Nous sommes persuadés que la démarche d'Opitciwan saura motiver et inspirer d'autres communautés », poursuit Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

