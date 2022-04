Entrée en vigueur de l'augmentation de 2,6 % des tarifs d'électricité

Comme nous l'avons annoncé en octobre dernier, les tarifs des clients résidentiels et d'affaires augmentent de 2,6 % au 1er avril 2022. Cette hausse correspond à la variation de l'Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, exclusion faite des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du cannabis récréatif. Rappelons qu'au cours des 50 dernières années, les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec, qui comptent parmi les plus bas de l'Amérique du Nord, ont connu une évolution similaire à celle de l'IPC.