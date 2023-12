ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 8 AU 11 DÉCEMBRE

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 ET TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à samedi 8 h De samedi 23 h à dimanche 9 h

Direction sud

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 4 (avenue Souligny) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, les rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m) : via rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Fermeture par défaut : l'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame Est, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : 30 minutes avant chacune des fermetures complètes

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

) et R-132 ouest / détour principal L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest

Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

Avenue Souligny : fermeture complète en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Détour via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES / AUTOROUTE 40

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion , fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée de l'avenue Saint-Charles

Détour : via la sortie 41 pour boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest.

RAPPEL : sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, une seule disponible par direction en tout temps et pour plusieurs semaines. Pour consulter la page web Maintien et reconstruction du pont.

AUTOROUTE 40

De dimanche 23 h 30 à lundi 5 h

Entre Pointe-Claire et Kirkland , fermeture complète de l'A-40 ouest, entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée du chemin Sainte-Marie

Détour : via la voie de desserte.

AUTOROUTE 15

De vendredi 21 h à dimanche 21 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur l'A-15 sud entre l'avenue Atwater (sortie 61) et le boulevard Gaétan-Laberge (sortie 60), fermetures partielles de jour (1 voie sur 4) et de nuit (2 voies sur 4)

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 20 h

L'entrée en provenance de l'avenue Atwater . Détour : en direction sud, via les rues Henri-Duhamel, de Verdun et de l'Église et boulevard De La Vérendrye et en direction nord, détour via la bretelle pour A-15 nord et demi-tour à la sortie 62 ( boulevard De La Vérendrye ).

. Détour : en direction sud, via les rues Henri-Duhamel, de et de l'Église et boulevard De La Vérendrye et en direction nord, détour via la bretelle pour A-15 nord et demi-tour à la sortie 62 ( ). La sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, rue Wellington , Montréal / centre-ville). Détour : continuer sur le pont Samuel-De Champlain et demi-tour à la sortie 6 (R-132) à Brossard .

Note : congestion à prévoir dans le secteur. Prévoyez vos déplacements. Travaux de remplacement et de rehaussement des murs antibruit, sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL-C). Pour voir le communiqué.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 est (vers le centre-ville)

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue, demi-tour aux feux de circulation et boulevard Montréal-Toronto.

De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

Fermeture complète de la R-138 en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

Fermetures par défaut :

À 23 h, l'entrée de la rue Clément.

Les bretelles menant à l'A-20 est (centre-ville) et ouest (aéroport).

Note : en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette entrave sera reportée au lendemain, selon le même horaire.

À PRÉVOIR

Boulevard René-Lévesque Ouest

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture partielle de 3 voies sur 4 sur le boulevard René-Lévesque en direction ouest, entre les rues De Bleury et Saint-Alexandre , samedi de 7 h à 19 h.

Note : travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Réseau express métropolitain (REM)

Le samedi 9 décembre, le REM sera exceptionnellement disponible à compter de 7 h 30, en raison d'une mise à jour des systèmes. Des navettes d'autobus vont assurer le trajet de 5 h 30 à 7 h 30, entre les stations Brossard et Gare Centrale.

et Gare Centrale. Depuis le 15 octobre, travaux sur les rails entre les stations Panama et Gare Centrale. Le service est interrompu du dimanche au jeudi, de 22 h jusqu'à la réouverture du réseau le lendemain. Des navettes sont déployées pour permettre aux usagers d'effectuer le trajet entre les stations Panama et Gare Centrale. Tous les détails sur le site web du REM.

Travaux requis pour réduire l'impact sonore des trains, sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724