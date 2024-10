ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 4 AU 7 OCTOBRE

SECTEUR ROND-POINT DE LA CÔTE-DE-LIESSE / AUTOROUTES 40 ET 520

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture de la bretelle d'entrée menant de l'A-520 est / chemin de la Côte-de-Liesse Est à l'A-40 est

Détour : continuer sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est jusqu'à l'entrée de l'avenue Sainte-Croix (après l'échangeur Décarie).

Camions, largeur +3,5 m : demi-tour au tournebride de la rue Authier (sous A-40), voie de desserte A-40 ouest, sortie vers boulevard Cavendish sud, les rues Griffith et Locke et chemin de la Côte-de-Liesse Est / entrée A-40 est.

Sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est : fermeture partielle de 1 voie sur 2 au niveau de l'entrée pour A-40 est.

Risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements!

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 sur le pont - 1 voie par direction

Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

D'autres fins de semaine de travaux intensifs sont prévues au cours de l'automne. À noter que les travaux feront relâche pour la fin de semaine de l'Action de grâce (du 11 au 14 octobre). Pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Échangeur autoroutes 13 et 520

À Montréal, fermeture de longue durée de la bretelle menant de l'A-13 nord (sortie 3-E) à l'A-520 est, à compter de dimanche 22 h et ce, jusqu'au 26 octobre

Détour : demi-tour via les autres bretelles de l'échangeur à partir de la sortie 3-O (A-520 ouest).

À noter que d'autres entraves partielles seront mises en place dans le secteur, notamment sur le chemin de la Côte-de-Liesse Est. Pour consulter le communiqué.

Autoroute 30

À Les Cèdres sur l'A-30 ouest, au km 8 (ruisseau Chamberry), après l'entrée du chemin du Canal (R-338), fermeture de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h

À Châteauguay et à Mercier sur l'A-30 est, entre les km 35 à 36, sur le pont au-dessus de la rivière Châteauguay, fermeture de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h

Fermeture par défaut : dimanche seulement, l'entrée du chemin de la Haute-Rivière. Détour via les boulevards René-Lévesque (R-132 est) et Saint-Joseph.

Réseau express métropolitain - REM

Le samedi 5 octobre, le REM ouvrira à partir de 7 h 30 pour permettre des mises à jour de systèmes. Des navettes d'autobus assureront le trajet entre les stations Brossard et Gare Centrale de 5 h 30 à 7 h. Consulter l'état du réseau ou pour en savoir plus sur les navettes d'autobus disponibles.

RAPPEL

Autoroute Bonaventure, secteur Île des Sœurs

Fermeture de la bretelle menant de l'A-10 est (Bonaventure) au pont Samuel-De Champlain , jusqu'à la mi-octobre

Détour : via la sortie 4 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud / pont Samuel-De Champlain. À noter que la sortie 5 (Île des Sœurs) est canalisée et réservée exclusivement aux résidents de l'île.

Sur l'île des Sœurs, fermeture des entrées chemin de la Pointe-Nord / carrefour Alexander-G.-Bell et rue Jacques-Le Ber / boulevard René-Lévesque vers l'A-10 ouest (Bonaventure) / centre-ville, jusqu'à la fin novembre

Détour : via l'entrée pour A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI. Pour consulter le site des travaux.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724