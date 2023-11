Entraves majeures sur le réseau autoroutier - Planifier ses déplacements durant la fin de semaine, du 3 au 6 novembre

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'autoroute 25 en direction sud, entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny.

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson.

Fermeture par défaut : à 22 h 30, l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke est.

AVENUE SOULIGNY

De samedi 5 h à dimanche 5 h

À Montréal, fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 est (vers le centre-ville)

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue, demi-tour aux feux de circulation et boulevard Montréal-Toronto.

Risque de congestion dans l'axe du pont Mercier et de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR : du lundi 6 novembre à 5 h au vendredi 1er décembre à 23 h 59, en tout temps, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de la R-138 est à l'A 20 est.

ÉCHANGEUR R-132 / R-138

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Kahnawake , fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance de Châteauguay) à la R-132 est (vers La Prairie )

Détour : via la bretelle pour le pont Honoré-Mercier (R-138 est) et demi-tour à la sortie 2 (rue Clément). Facultatif : en amont, via boulevard Industriel, A-30 est et A-730 ouest.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De samedi 8 h à dimanche 22 h

À Boucherville , fermeture complète de la voie de desserte de l'A-20 en direction est, au niveau de l'échangeur.

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 80 (boulevard De Montarville / montée Montarville).

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-30 est.

À PRÉVOIR

Boulevard Robert-Bourassa

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète du boulevard Robert-Bourassa en direction nord (vers le centre-ville), entre les rues Wellington et William, de vendredi 19 h à dimanche 23 h 59.

Détours : vers l'est, via les rues Wellington, McGill, et Saint-Jacques Ouest. En direction ouest, via les rues Wellington, Peel et Notre-Dame Ouest.

Note : d'importants épisodes de congestion sont à prévoir. Les automobilistes sont invités à privilégier le transport en commun ou à emprunter d'autres ponts pour accéder au centre-ville. Travaux sous la responsabilité d'un entrepreneur privé.

Boulevard René-Lévesque Est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète du boulevard René-Lévesque en direction est et circulation à contresens en direction ouest (1 voie par direction), entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et le boulevard Saint-Laurent , de vendredi 19 h à lundi 5 h.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Route 136 (autoroute Ville Marie)

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la R-136 est (autoroute Ville-Marie ), fermeture complète de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri) de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Détour : via la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-Cartier), rue Panet et avenue Viger.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal, dans le cadre du projet d'aménagement de la Place des Montréalaises.

Réseau express métropolitain

Depuis le 15 octobre, travaux sur les rails entre les stations Panama et Gare Centrale. Le service est interrompu du dimanche au jeudi, de 22 h jusqu'à la réouverture du réseau le lendemain. Des navettes sont déployées pour permettre aux usagers d'effectuer le trajet entre les stations Panama et Gare Centrale. Tous les détails sur le site web du REM.

Travaux requis pour réduire l'impact sonore du REM, sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724